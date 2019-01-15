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МАУ з сьогоднішнього дня знижує норми перевезення ручної поклажі

Новини » Економіка    15.01.2019 - 08:32
МАУ з сьогоднішнього дня знижує норми перевезення ручної поклажі
Ілюстративне фото (acebook.com/FlyUIA)

За додаткове місце для ручної поклажі вагою 5 кг доведеться заплатити 15 євро

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" з 15 січня 2019 року знижує норми провезення ручної поклажі на всіх своїх рейсах. Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на прес-службу компанії.

Норми будуть діяти для пасажирів, які придбали квитки після 1 листопада 2018 року. Для тих, хто купив квитки раніше, поки зберігаються старі норми.

Згідно з новими правилами, пасажири з квитками, вартість яких не входить перевезення зареєстрованого багажу, зможуть взяти з собою на борт літака 1 місце ручної поклажі вагою до 7 кг і розмірами не більше ніж 55х40х20 см, а також верхній одяг і парасольку.

МАУ з сьогоднішнього дня знижує норми перевезення ручної поклажі

"Будь-які речі або аксесуари, як наприклад: ноутбук, преса для читання, фотоапарат, портплед, товари duty free, особисті документи тощо., повинні бути розміщені всередині ручної поклажі, дозволеної до перевезення у відповідності з нормами, встановленими цими правилами та умовами", - йдеться в повідомленні.

Якщо до вартості квитків входить перевезення зареєстрованого багажу, то з собою на борт літака можна взяти 2 місця ручної поклажі: 1 місце вагою до 7 кг і розмірами не більше 55х40х20 см і 1 місце вагою до 5 кг і розмірами не більше ніж 40х30х10 см, а також верхній одяг і парасольку.

Всі пасажири зможуть купити одну додаткову одиницю ручної поклажі вагою до 5 кг і розмірами не більше ніж 40x30x10 см за 15 євро. Заплатити можна в аеропорту.

Раніше МАУ дозволяла брати на борт безкоштовно предмети вагою до 5 кг: 1 дамську або чоловічу сумку; 1 невеликий фотоапарат або бінокль; 1 портативний персональний комп'ютер; пресу для читання в польоті; 1 парасольку або тростину; 1 одиницю верхнього одягу; 1 пару милиць.

Згідно з новими правилами МАУ, "будь-які речі, що перевищують норму безкоштовного перевезення ручної поклажі, але не перевищують розміри наднормативної ручної поклажі, приймаються до перевезення за встановлену авіакомпанією МАУ плату, крім речей, які перевозяться безкоштовно зазначеному в цих правилах та умовах кількості".

Нагадаємо, МАУ повідомила про підвищення з 15 червня розміру збору за роздрукування посадкового талона в аеропорту з 10 до 15 євро.

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