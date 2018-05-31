МАУ підвищить розмір збору за роздрукування посадкового талона з 15 червня

Розмір збору збільшать до 15 євро

МАУ повідомила про підвищення з 15 червня розміру збору за роздрукування посадкового талона в аеропорту з 10 до 15 євро. Про це повідомляє avianews.com.

Зокрема, повідомляється, що уникнути оплати нового збору зможуть пасажири, які пройдуть онлайн-реєстрацію на рейс і роздрукують посадковий талон або ж збережуть його на мобільному пристрої для показу екрану гаджета.

Також авіакомпанія поінформувала про майбутній поширенні даного збору на далекомагістральні маршрути в рамках уніфікації процедури реєстрації на рейс. Відбудеться це з 1 серпня.

Крім того, мандрівники, які прибули в аеропорт Бориспіль заздалегідь, можуть зареєструватися на рейс безкоштовно через кіоски самостійної реєстрації. Зробити це можна не пізніше ніж за 2 години до вильоту. У випадку, якщо пасажир прибув в аеропорт, пройшовши онлайн-реєстрацію, в кіосках він безкоштовно зможе роздрукувати талон.

В даний час роздруківку посадкового талона в аеропорту не оплачують пасажири бізнес-класу всіх рейсів, мандрівники, які купили квитки преміум-економ-класу та економ-класу на далекомагістральні рейси, а також пасажири чартерних рейсів.

Нагадаємо, як раніше повідомляв РБК-Україна, Верховний Суд виніс остаточне рішення у тривалому судовому процесі за скасування авіаційного збору, визнавши, що його стягнення з авіакомпаній є незаконним.