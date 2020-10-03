Азербайджан оприлюднив список підбитої техніки противника в Карабасі

Фото: Міністерство оборони Азербайджану (mod.gov.az)

В Азербайджані заявляють, що знищили понад 200 танків і іншої бронетехніки

Міністерство оборони Азербайджану оприлюднило власні підрахунки підбитої техніки противника в ході боїв в Нагірному Карабасі. Військові Азербайджану заявляють про знищення сотень одиниць техніки.

Про це повідомляється на сайті Міноборони Азербайджану.

"Сьогодні азербайджанська армія просунулася в певних напрямках, очистивши територію від військ противника, звільнивши нові бази", - йдеться в повідомленні.

За даними військового відомства, 27 вересня по 2 жовтня 20:00 загальні втрати противника складають:

до 230 танків і іншої бронетехніки;

250 артилерійських знарядь, реактивних гранатометів, мінометів;

38 засобів ППО;

10 командно-диспетчерських і командно-спостережних пунктів;

7 складів боєприпасів;

Понад 130 автомобілів;

1 зенітний ракетний комплекс С-300

Нагадаємо, за даними місцевих ЗМІ, бої між вірменськими та азербайджанськими силами в районі Нагорного Карабаху тривають на напрямках Фізулі-Джебраил і Агдере.

Президент Азербайджан Ільхам Алієв заявив, що конфлікт у Нагірному Карабасі повинен бути врегульований зараз, оскільки в Азербайджану немає часу, щоб чекати мирного врегулювання ситуації ще 30 років.