Алієв висунув вимоги до Вірменії для припинення війни

Фото: Ільхам Алієв (news.day.az)

Вірменські війська повинні покинути окуповані території Азербайджану

Військові дії припиняться після того, як вірменські війська покинуть території Азербайджану. Ця позиція заснована на принципах міжнародного права.

Про це заявив президент Азербайджану Ільхам Алієв в інтерв'ю телеканалу "Аль-Джазіра".

"Мої слова, можна сказати, є текстом резолюції Ради Безпеки ООН. Вони повинні покинути наші території і тільки після цього війна зупиниться, конфлікту буде покладено край", - сказав він.

При цьому він допустив, що по закінченні певного часу народи Вірменія та Азербайджану зможуть співіснувати в умовах миру.

"Вважаю, що уряд Вірменії перебільшило своє значення на глобальній арені, міжнародну підтримку, яка може бути їм надана, і спровокувавши нас, напавши на нас, допустило великі помилки. А зараз вони відчувають гіркоту серйозної поразки", - додав він.

Нагадаємо, конфлікт між Азербайджаном і Вірменією загострився з 27 вересня 2020 року. Обидві сторони заявляють про досягнуті успіхи і значні втрати противника.

У Міноборони Вірменії заявили, що в ході конфлікту в Нагірному Карабасі наступ армії Азербайджану 3 жовтня було зупинено.