МАУ скасувала частину рейсів до Ізраїля через карантин

Через жорсткий карантин в Ізраїлі авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" скасувала частину рейсів до цієї країни. Зокрема, скасовано рейси з Львова і Харкова до Тель-Авіва.
Про це йдеться в повідомленні на сайті МАУ.
Повідомляється, що скасовано рейси між Львовом та Ізраїлем з 8 листопада до кінця зимової навігації, а також між Харковом та Ізраїлем до 5 грудня.
"Зазначені зміни відбуваються у зв'язку з продовженням карантинних обмежень, введених урядом Ізраїлю з метою запобігання поширення COVID-19", - йдеться в повідомленні.
Інші рейси між Україною та Ізраїлем залишаться без змін у період зимової навігації:
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з 8 листопада в Ізраїлі дозволили роботу вуличних магазинів, але уряд допускає посилення карантину в разі зростання захворюваності на COVID-19.
Також повідомлялося, що Ізраїль планує підвищити штрафи за порушення карантину.