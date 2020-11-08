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МАУ скасувала частину рейсів до Ізраїля через карантин

Автор: РБК-Україна

Через жорсткий карантин в Ізраїлі авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" скасувала частину рейсів до цієї країни. Зокрема, скасовано рейси з Львова і Харкова до Тель-Авіва.

Про це йдеться в повідомленні на сайті МАУ.

Повідомляється, що скасовано рейси між Львовом та Ізраїлем з 8 листопада до кінця зимової навігації, а також між Харковом та Ізраїлем до 5 грудня.

"Зазначені зміни відбуваються у зв'язку з продовженням карантинних обмежень, введених урядом Ізраїлю з метою запобігання поширення COVID-19", - йдеться в повідомленні.

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Інші рейси між Україною та Ізраїлем залишаться без змін у період зимової навігації:

  • Київ (KBP) Тель-Авів (TLV) - Київ (KBP) - 8 частот на тиждень
  • Одеса (ODS) Тель-Авів (TLV) - Одеса (ODS) - 2 частоти в тиждень
  • Дніпро (DNK) - Тель-Авів (TLV) - Дніпро (DNK) - 1 частота в тиждень
  • Харків (HRK) - Тель-Авів (TLV) - Харків (HRK) - 1 частота, починаючи з 6 грудня

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з 8 листопада в Ізраїлі дозволили роботу вуличних магазинів, але уряд допускає посилення карантину в разі зростання захворюваності на COVID-19.

Також повідомлялося, що Ізраїль планує підвищити штрафи за порушення карантину.

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Новини України Міжнародні авіалінії УкраїниІзраїлькарантин