МАУ отменила часть рейсов в Израиль из-за карантина

Из-за жесткого карантина в Израиле авиакомпания "Международные авиалинии Украины" отменила часть рейсов в эту страну. В частности, отменены рейсы из Львова и Харькова в Тель-Авив.
Об этом говорится в сообщении на сайте МАУ.
Сообщается, что отменены рейсы между Львовом и Израилем с 8 ноября до конца зимней навигации, а также между Харьковом и Израилем до 5 декабря.
"Указанные изменения происходят в связи с продолжением карантинных ограничений, введенных правительством Израиля с целью предотвращения распространения COVID-19", - говорится в сообщении.
Другие рейсы между Украиной и Израилем останутся без изменений в период зимней навигации:
Напомним, ранее сообщалось, что с 8 ноября в Израиле разрешили работу уличных магазинов, но правительство допускает ужесточение карантина в случае роста заболеваемости COVID-19.
Также сообщалось, что Израиль планирует повысить штрафы за нарушение карантина.