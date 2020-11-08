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МАУ отменила часть рейсов в Израиль из-за карантина

Автор: РБК-Украина

Из-за жесткого карантина в Израиле авиакомпания "Международные авиалинии Украины" отменила часть рейсов в эту страну. В частности, отменены рейсы из Львова и Харькова в Тель-Авив.

Об этом говорится в сообщении на сайте МАУ.

Сообщается, что отменены рейсы между Львовом и Израилем с 8 ноября до конца зимней навигации, а также между Харьковом и Израилем до 5 декабря.

"Указанные изменения происходят в связи с продолжением карантинных ограничений, введенных правительством Израиля с целью предотвращения распространения COVID-19", - говорится в сообщении.

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Другие рейсы между Украиной и Израилем останутся без изменений в период зимней навигации:

  • Киев (KBP) Тель-Авив (TLV) - Киев (KBP) - 8 частот в неделю
  • Одесса (ODS) Тель-Авив (TLV) - Одесса (ODS) - 2 частоты в неделю
  • Днепр (DNK) - Тель-Авив (TLV) - Днепр (DNK) - 1 частота в неделю
  • Харьков (HRK) - Тель-Авив (TLV) - Харьков (HRK) - 1 частота, начиная с 6 декабря

Напомним, ранее сообщалось, что с 8 ноября в Израиле разрешили работу уличных магазинов, но правительство допускает ужесточение карантина в случае роста заболеваемости COVID-19.

Также сообщалось, что Израиль планирует повысить штрафы за нарушение карантина.

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