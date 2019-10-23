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Матіоса звільнили з військової служби

Новини » Політика    23.10.2019 - 11:40
Матіоса звільнили з військової служби
Фото: Анатолій Матіос (РБК-Україна)

Раніше генпрокурор звільнив його з посади Головного військового прокурора

Міністр оборони України Андрій Загороднюк звільнив колишнього Головного військового прокурора Анатолія Матіоса з військової служби. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Матіоса у Facebook.

Матіос був звільнений з посади генерал-полковника юстиції з формулюванням: "у зв'язку з проведенням організаційних заходів". Він пропрацював на військовій службі 23 роки.

Матіоса звільнили з військової служби

Фото: наказ про звільнення Матіоса (facebook.com/MatiosAnatolii)

Нагадаємо, 2 вересня генеральний прокурор України Руслан Рябошапка звільнив Матіоса з посади Головного військового прокурора, на якій він пропрацював 5 років. Він був виключений зі списків особового складу Генеральної прокуратури і направлений в розпорядження Міністерства оборони для вирішення питання подальшого проходження військової служби.

Додамо, раніше Матіос був начальником УСБУ у Львівській області. У 2008-2009 роках - начальник УСБУ в Одеській області. У 2009-2010 роках - перший заступник ГУ "К" СБУ в Києві.

Також РБК-Україна повідомляло, що Генпрокуратура в рамках реформи прокуратури звільнить 218 прокурорів, які відмовилися від проходження процедури переатестації. Раніше генпрокурор Руслан Рябошапка повідомляв, що 96% співробітників відомства вже подали заявки на переатестацію. Деякі відмовилися через страх не пройти перевірку на доброчесність.

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