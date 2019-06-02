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Матіос скликав нараду силовиків через відео про окупацію Буковини

Новини » Надзвичайні події    02.06.2019 - 19:50
Матіос скликав нараду силовиків через відео про окупацію Буковини
Фото: Анатолій Матіос (РБК-Україна)

Завтра Матіос має внести до ЄРДР інформацію про підготовку злочину у посяганні на територіальну цілісність

Головний військовий прокурор України Анатолій Матіос повідомив, що через публікацію відео про окупацію Буковини має намір скликати нараду силовиків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Матіоса у Facebook.

Військовий прокурор повідомив, що завтра, 3 червня, внесе дані про підготовку злочину у посяганні на територіальну цілісність України до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

"У вівторок проведу нараду з керівництвом МЗС, Генерального штабу та ГУР МОУ, Служби зовнішньої розвідки, а також виконуючим обов’язки голови СБУ", - повідомив Матіос.

Також він заявив, що усі отримають законні доручення у межах відповідного кримінального провадження.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Матіос не має наміру достроково йти у відставку. За словами Матіоса, його контракт у військовій прокуратурі укладений до жовтня 2019 року.

Нагадаємо, що у Донецькій області селищний голова отримав 6 років в'язниці за сепаратизм. У травні 2014 року селищний голова, використовуючи свої службові повноваження, активно сприяв проведенню на території смт. Миронівський незаконного референдуму про визнання легітимності так званої "ДНР".

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