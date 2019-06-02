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Матиос созвал совещание силовиков из-за видео об оккупации Буковины

Новости » Происшествия    02.06.2019 - 19:50
Матиос созвал совещание силовиков из-за видео об оккупации Буковины
Фото: Анатолий Матиос (РБК-Украина)

Завтра Матиос должен внести в ЕРДР информацию о подготовке преступления в посягательстве на территориальную целостность

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос сообщил, что из-за публикации видео об оккупации Буковины намерен созвать совещание силовиков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Матиоса в Facebook.

Военный прокурор сообщил, что завтра, 3 июня, внесет данные о подготовке преступления в посягательстве на территориальную целостность Украины в Единый реестр досудебных расследований.

"Во вторник проведу совещание с руководством МИД, Генерального штаба и ГУР МОУ, Службы внешней разведки, а также исполняющим обязанности председателя СБУ", - сообщил Матиос.

Также он заявил, что все получат законные поручения в рамках соответствующего уголовного производства.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Матиос не намерен досрочно уходить в отставку. По словам Матиоса, его контракт в военной прокуратуре заключен до октября 2019 года.

Напомним, что в Донецкой области поселковый голова получил 6 лет'тюрьмы за сепаратизм. В мае 2014 года поселковый глава, используя свои служебные полномочия, активно способствовал проведению на территории пгт. Мироновский незаконного референдума о признании легитимности так называемой "ДНР".

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