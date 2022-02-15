Михайлюк не врятував "Торонто" в матчі НБА проти "Нью-Орлеана"
Українець Святослав Михайлюк не зміг зламати на користь "Торонто Репторс" матч Національної баскетбольної асоціації проти "Нью-Орлеан Пеліканс" (90:120).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку регулярного чемпіонату НБА.
Атакувальний оборонець "Репторс" провів на паркеті 5 хвилин. За цей час Михайлюк встиг зробити 2 підбирання. Крім того, українець двічі схибив із дальньої дистанції.
Ця поразка стала для "Торонто" другою поспіль після 8-матчевої серії перемог. У турнірній таблиці Східної конференції команда Михайлюка посідає 7-ме місце та бореться за вихід в 1/8 фіналу плей-офф.
Усього в сезоні 2021/22 український баскетболіст провів 43 матчі в регулярному чемпіонаті. Середні показники Михайлюка – 5,3 очка, 2,1 підбирань, 0,9 передач.
Ще один українець – Олексій Лень – пропустив поєдинок "Сакраменто", в якому "Кінгз" програли "Брукліну" (85:109).
17 лютого "Торонто Репторс" поїде в гості до "Міннесоти", а "Сакраменто Кінгз" гостюватиме в Чикаго.
Нагадаємо, раніше ФБУ оголосила другі п'ятірки Матчу зірок баскетбольної Суперліги.
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