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Михайлюк не врятував "Торонто" в матчі НБА проти "Нью-Орлеана"

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Нью-Орлеан, Вівторок 15 лютого 2022 11:46
Михайлюк не врятував "Торонто" в матчі НБА проти "Нью-Орлеана" Фото: Святослав Михайлюк (USA TODAY Sports)
Автор: Антон Федорців

Українець Святослав Михайлюк не зміг зламати на користь "Торонто Репторс" матч Національної баскетбольної асоціації проти "Нью-Орлеан Пеліканс" (90:120).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку регулярного чемпіонату НБА.

Атакувальний оборонець "Репторс" провів на паркеті 5 хвилин. За цей час Михайлюк встиг зробити 2 підбирання. Крім того, українець двічі схибив із дальньої дистанції.

Ця поразка стала для "Торонто" другою поспіль після 8-матчевої серії перемог. У турнірній таблиці Східної конференції команда Михайлюка посідає 7-ме місце та бореться за вихід в 1/8 фіналу плей-офф.

Усього в сезоні 2021/22 український баскетболіст провів 43 матчі в регулярному чемпіонаті. Середні показники Михайлюка – 5,3 очка, 2,1 підбирань, 0,9 передач.

Ще один українець – Олексій Лень – пропустив поєдинок "Сакраменто", в якому "Кінгз" програли "Брукліну" (85:109).

17 лютого "Торонто Репторс" поїде в гості до "Міннесоти", а "Сакраменто Кінгз" гостюватиме в Чикаго.

Нагадаємо, раніше ФБУ оголосила другі п'ятірки Матчу зірок баскетбольної Суперліги.

Також НБА уклала список 15-ти найкращих тренерів в історії ліги.

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