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Центровий "Філадельфії" оформив данк після розвороту: момент дня в НБА

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США, Середа 16 лютого 2022 12:11
Центровий "Філадельфії" оформив данк після розвороту: момент дня в НБА Фото: Джоел Ембіід (The Associated Press)
Автор: Антон Федорців

Баскетболіст "Філадельфії Севенті Сіксерс" Джоел Ембіід із видовищним слемданком очолив хіт-парад найкращих моментів дня асоціації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.

27-річний камерунець став найрезультативнішим у складі "Філадельфії" під час двобою проти "Бостона". Але 19 очок Ембііада не врятували "76-х" від розгромної поразки (87:135).

Тим не менше, саме перфоманс центрового "Філадельфії" став найяскравішим епізодом усього ігрового дня. Ембіід у зоні атаки розворотом на 360 градусів пройшов двох оборонців, а потім забив згори, не помітивши Вільямса.

Попри поразку, "76-ті" зберегли лідерство в Атлантичному дивізіоні. У турнірній таблиці Східної конференції "Філадельфія" іде 5-ю і впевнено проходить в 1/8 фіналу сезону.

Хто такий Джоел Ембіід

Уродженець столиці Камеруна в юнацтві збирався стати професіональним волейболістом. У баскетбол вперше зіграв у 15-річному віці, а через рік перебрався до США з допомогою форварда "Мілуокі" Люка Мба а Муте.

За океаном Ембіід виступав у складі Університету Канзасу. На драфті 2014-го був обраний під загальним третім номером "Філадельфією" і взяв собі прізвисько "Процес".

До слова, напередодні Святослав Михайлюк не зміг врятувати "Торонто" від поразки "Нью-Орлеану" (90:120).

Також раніше НБА уклала список 15-ти найкращих тренерів в історії ліги.

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