Центровий "Філадельфії" оформив данк після розвороту: момент дня в НБА

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA .

27-річний камерунець став найрезультативнішим у складі "Філадельфії" під час двобою проти "Бостона". Але 19 очок Ембііада не врятували "76-х" від розгромної поразки (87:135).

Тим не менше, саме перфоманс центрового "Філадельфії" став найяскравішим епізодом усього ігрового дня. Ембіід у зоні атаки розворотом на 360 градусів пройшов двох оборонців, а потім забив згори, не помітивши Вільямса.

Попри поразку, "76-ті" зберегли лідерство в Атлантичному дивізіоні. У турнірній таблиці Східної конференції "Філадельфія" іде 5-ю і впевнено проходить в 1/8 фіналу сезону.

Хто такий Джоел Ембіід

Уродженець столиці Камеруна в юнацтві збирався стати професіональним волейболістом. У баскетбол вперше зіграв у 15-річному віці, а через рік перебрався до США з допомогою форварда "Мілуокі" Люка Мба а Муте.

За океаном Ембіід виступав у складі Університету Канзасу. На драфті 2014-го був обраний під загальним третім номером "Філадельфією" і взяв собі прізвисько "Процес".