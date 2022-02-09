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НБА назвала 15 найкращих тренерів в історії: хто увійшов до списку

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США, Середа 09 лютого 2022 13:59
НБА назвала 15 найкращих тренерів в історії: хто увійшов до списку Фото: Філ Джексон (twitter.com/NBALatam)
Автор: Андрій Вирва

НБА оголосила список з 15-ти найвеличніших тренерів в історії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook NBA.

Список був відібраний групою з 43 нинішніх та колишніх головних тренерів НБА у співпраці з Національною асоціацією баскетбольних тренерів.

До цього списку потрапили одразу чотири сучасні фахівці – Док Ріверс (Філадельфія Сіксерс), Ерік Споельстра ("Маямі Хіт"), Стів Керр ("Голден Стейт Ворріорз") та Грег Попович ("Сан-Антоніо Сперс").

НБА назвала 15 найкращих тренерів в історії: хто увійшов до списку

15 найвидатніших тренерів за версією НБА:

Філ Джексон (11 титулів з "Чикаго" та "Лейкерс", 1155 перемог, 70% перемог, 1 раз визнаний найкращим тренером року)

Ред Ауербах (9 титулів із "Бостоном", 938 перемог, 67% перемог, 1 раз визнаний найкращим тренером року)

Пет Райлі (5 титулів з "Лейкерс" та "Маямі", 1210 перемог, 64% перемог, 3 рази визнано найкращим тренером року)

Грегг Попович (5 титулів з "Сан-Антоніо", 1330 перемог, 66% перемог, 3 рази визнано найкращим тренером року)

Стів Керр (3 титули з "Голден Стейт", 417 перемог, 69% перемог, 1 раз визнаний найкращим тренером року)

Чак Дейлі (2 титули з "Детройтом", 638 перемог, 59% перемог)

Ред Хольцман (2 титули з "Нікс", 696 перемог, 53% перемог, 1 раз визнаний найкращим тренером року)

Ерік Споельстра (2 титули з "Маямі", 642 перемоги, 59% перемог)

Кей Сі Джонс (2 титули з "Бостоном", 552 перемоги, 64% перемог)

Лері Браун (титул з "Детройтом", 1327 перемог, 57% перемог, 3 рази визнаний найкращим тренером року в АБА)

Док Ріверс (титул з "Бостоном", 1024 перемоги, 59% перемог, 1 раз визнаний найкращим тренером року)

Джек Ремсі (титул із "Портлендом", 864 перемоги, 53% перемог)

Ленні Вілкенс (титул з "Сіетлом", 1332 перемоги, 54% перемог, 1 раз визнаний найкращим тренером року)

Дон Нельсон (1335 перемог за кар'єру, 58% перемог, 3 рази найкращий тренер року)

Джеррі Слоун (1221 перемога, 60% перемог, 2 фінали).

Вісім тренерів із представлених фігурували у списку десяти найкращих тренерів, опублікованому у 1996 році на 50-річчя НБА. У цій версії прибрали Білла Фітча (титул із "Бостоном") та Джона Кундлу (5 титулів із "Лейкерс" у НБА та ще один у НБЛ).

Нагадаємо, що данк через українця Олексія Леня потрапив на вершину хіт-параду найкращих моментів ігрового дня в Національній баскетбольній асоціації.

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