НБА назвала 15 найкращих тренерів в історії: хто увійшов до списку

НБА оголосила список з 15-ти найвеличніших тренерів в історії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook NBA .

Список був відібраний групою з 43 нинішніх та колишніх головних тренерів НБА у співпраці з Національною асоціацією баскетбольних тренерів.

До цього списку потрапили одразу чотири сучасні фахівці – Док Ріверс (Філадельфія Сіксерс), Ерік Споельстра ("Маямі Хіт"), Стів Керр ("Голден Стейт Ворріорз") та Грег Попович ("Сан-Антоніо Сперс").

15 найвидатніших тренерів за версією НБА:

Філ Джексон (11 титулів з "Чикаго" та "Лейкерс", 1155 перемог, 70% перемог, 1 раз визнаний найкращим тренером року)

Ред Ауербах (9 титулів із "Бостоном", 938 перемог, 67% перемог, 1 раз визнаний найкращим тренером року)

Пет Райлі (5 титулів з "Лейкерс" та "Маямі", 1210 перемог, 64% перемог, 3 рази визнано найкращим тренером року)

Грегг Попович (5 титулів з "Сан-Антоніо", 1330 перемог, 66% перемог, 3 рази визнано найкращим тренером року)

Стів Керр (3 титули з "Голден Стейт", 417 перемог, 69% перемог, 1 раз визнаний найкращим тренером року)

Чак Дейлі (2 титули з "Детройтом", 638 перемог, 59% перемог)

Ред Хольцман (2 титули з "Нікс", 696 перемог, 53% перемог, 1 раз визнаний найкращим тренером року)

Ерік Споельстра (2 титули з "Маямі", 642 перемоги, 59% перемог)

Кей Сі Джонс (2 титули з "Бостоном", 552 перемоги, 64% перемог)

Лері Браун (титул з "Детройтом", 1327 перемог, 57% перемог, 3 рази визнаний найкращим тренером року в АБА)

Док Ріверс (титул з "Бостоном", 1024 перемоги, 59% перемог, 1 раз визнаний найкращим тренером року)

Джек Ремсі (титул із "Портлендом", 864 перемоги, 53% перемог)

Ленні Вілкенс (титул з "Сіетлом", 1332 перемоги, 54% перемог, 1 раз визнаний найкращим тренером року)

Дон Нельсон (1335 перемог за кар'єру, 58% перемог, 3 рази найкращий тренер року)

Джеррі Слоун (1221 перемога, 60% перемог, 2 фінали).

Вісім тренерів із представлених фігурували у списку десяти найкращих тренерів, опублікованому у 1996 році на 50-річчя НБА. У цій версії прибрали Білла Фітча (титул із "Бостоном") та Джона Кундлу (5 титулів із "Лейкерс" у НБА та ще один у НБЛ).