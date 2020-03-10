ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Матч Лиги чемпионов "Барселона" - "Наполи" пройдет без зрителей из-за коронавируса

Новости » Спорт     10.03.2020 - 14:22
Матч Лиги чемпионов "Барселона" - "Наполи" пройдет без зрителей из-за коронавируса
Фото: "Наполи" - "Барселона" (facebook.com/fcbarcelona)

Это уже третья игра главного клубного турнира, которая пройдет при пустых трибунах

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов "Барселона" - "Наполи" пройдет при пустых трибунах из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщается на сайте каталонской команды.

Соответствующее решение было принято на сегодняшней встрече представителей клуба и местного правительства во избежание распространения вируса. "Барселона" изначально планировала допустить болельщиков на поединок, но все же решила прислушаться к рекомендациям властей.

Матч "Барселона" - "Наполи" состоится 18 марта на стадионе "Камп Ноу". Первая встреча команд прошла в Неаполе и завершилась со счетом 1:1.

Это будет второй поединок при пустых трибунах "Камп Ноу" в истории "Барселоны". Впервые это случилось 1 октября 2017 года, когда "сине-гранатовые" принимали "Лас-Пальмас" без зрителей из-за инцидентов, связанных с проведением референдума о независимости Каталонии.

Ранее стало известно, что при пустых трибунах пройдут ответная встреча 1/8 финала Лиги чемпионов между "Валенсией" и "Аталантой" (10 марта), а также "Пари Сен-Жермен" и "Боруссия" Дортмунд (11 марта).

РБ Лейпциг - Тоттенхэм: анонс матча В Испании коронавирусом заразились больше 1200 человек
Новости Украины БарселонаНаполиЛига ЧемпионовКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь