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Матч Ліги чемпіонів "Барселона" - "Наполі" пройде з глядачами

Новини » Спорт     06.03.2020 - 16:24
Матч Ліги чемпіонів "Барселона" - "Наполі" пройде з глядачами
Фото: "Наполі" - "Барселона" (facebook.com/fcbarcelona)

Коронавірус - не перешкода

Матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між каталонською "Барселоною" і неаполітанським "Наполі" пройде в присутності уболівальників. Про це заявив міністр охорони здоров'я Іспанії Сальвадор Ілла, слова якого наводить RAC1.

Зустріч пройде 18 березня і розпочнеться о 22:00 за київським часом. У першій грі команди розписали нічию - 1:1.

"Неаполь наразі не знаходиться в зоні ризику, як північна Італія. Немає ніякої небезпеки того, що гра пройде з глядачами. Ми вирішили закрити стадіони тільки для тих ігор, в яких братимуть участь команди з постраждалих районів, але тут не такий випадок", - сказав чиновник.

Нагадаємо, матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між "Валенсією" та "Аталантою" пройде без глядачів через спалах коронавірусу в Європі.

Аналогічне рішення прийнято щодо ще одного єврокубкового поєдинку: за порожніх трибун також зіграють в 1/8 фіналу Ліги Європи італійський "Інтер" та іспанський "Хетафе".

Раніше стало відомо, що всі матчі чемпіонату Італії пройдуть без глядачів до 3 квітня.

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