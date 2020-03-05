"Валенсія" і "Аталанта" зіграють матч-відповідь Ліги чемпіонів без глядачів

Фото: (twitter.com/Atalanta_BC)

Поєдинок пройде за порожніх трибунах через коронавируса

Матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між "Валенсією" та "Аталантою" пройде без глядачів через спалах коронавірусу в Європі. Про це повідомляє офіційний сайт італійського клубу.

Бергамський клуб поінформував, що вболівальники, які купили квитки, зможуть повернути витрачені гроші.

У першому матчі в Італії іспанці крупно поступилися господарям з рахунком 1:4. Поєдинок у відповідь пройде на стадіоні "Месталья" 10 березня.

#VCFAtalanta, tutte le info relative al rimborso dei biglietti



#UCL Valencia-Atalanta tickets: refund informationhttps://t.co/tRd1ctzUsr — Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) March 5, 2020

Раніше стало відомо, що всі матчі чемпіонату Італії пройдуть без глядачів до 3 квітня.

Станом на 5 березня в Італії кількість випадків захворювання коронавірусом COVID-19 досягла 2706, а кількість померлих досягла 107 осіб. Водночас ще 276 пацієнтів одужали. Школи та університети закриті по всій країні як мінімум до середини березня.