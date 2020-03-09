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Матч Ліги чемпіонів ПСЖ - "Боруссія" пройде без глядачів через коронавірус

Новини » Спорт     09.03.2020 - 13:06
Матч Ліги чемпіонів ПСЖ - "Боруссія" пройде без глядачів через коронавірус
Ілюстративне фото (psg.fr)

Матч 1/8 фіналу пройде без вболівальників

Через спалах коронавірус в Європі матч футбольної Ліги чемпіонів між паризьким ПСЖ і дортмундською "Боруссією" пройде без глядачів. Про це повідомляє Reuters.

Повідомляється, що запланований на цьому тижні матч Ліги чемпіонів між "Парі Сен-Жермен" і "Боруссією" буде закритим для вболівальників через побоювання з приводу спалаху коронавірусу.

Зазначимо, ПСЖ програв виїзну зустріч з рахунком 2-1.

Нагадаємо, УЄФА поки не планує переносити матчі Ліги чемпіонів через коронавірус. Як заявив президент Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) Александер Чеферін, організація буде слідувати рішенням, які приймуть у кожному окремому регіоні.

До цього стало відомо, що чотири депутати та два працівники Національної асамблеї (нижньої палати парламенту) Франції заразилися коронавірусом COVID-19. На 9 березня число заражених у Франції становило 1126 осіб, померли 19 пацієнтів.

Сьогодні МОЗ опублікував свіжі дані щодо коронавірусу в Україні. За даними міністерства, з початку 2020 року надійшло 38 повідомлення про підозру на зараження COVID-19, однак поки отримано тільки один позитивний результат.

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