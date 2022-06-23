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ЗСУ ліквідували 200 окупантів і один вертоліт: нові дані про втрати Росії

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Київ, Четвер 23 червня 2022 09:16
ЗСУ ліквідували 200 окупантів і один вертоліт: нові дані про втрати Росії Фото: ЗСУ ліквідували 200 окупантів і один вертоліт (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

За минулу добу Збройні сили України ліквідували щонайменше 200 російських окупантів. Всього на території України було знищено 34 430 військовослужбовців РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генштабу ЗСУ в Facebook.

За даними відомства, найбільших втрат окупанти зазнали на Бахмутському напрямку.

Загальні бойові втрати російських військ на 23 червня орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 34430 (+200) осіб ліквідовано,
  • танків -1504 (+8),
  • бойових броньованих машин - 3632 (+18),
  • артилерійських систем - 7756 (+4),
  • РСЗВ - 240 (+1),
  • засоби ППО - 99 (+0),
  • літаків - 216 (+0),
  • вертольотів - 183 (+1),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 620 (+6),
  • крилаті ракети - 137 (+0),
  • Кораблі / катери - 14 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2548 (+5),
  • спеціальна техніка - 60 (+0).

Нагадаємо, раніше ЗСУ знищили два російських БПЛА і авіаційну ракету класу" повітря-поверхня " х-59 у Київській та Донецькій областях.

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