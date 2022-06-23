ЗСУ ліквідували 200 окупантів і один вертоліт: нові дані про втрати Росії
Фото: ЗСУ ліквідували 200 окупантів і один вертоліт (Getty Images)
За минулу добу Збройні сили України ліквідували щонайменше 200 російських окупантів. Всього на території України було знищено 34 430 військовослужбовців РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генштабу ЗСУ в Facebook.
За даними відомства, найбільших втрат окупанти зазнали на Бахмутському напрямку.
Загальні бойові втрати російських військ на 23 червня орієнтовно склали:
- особового складу - близько 34430 (+200) осіб ліквідовано,
- танків -1504 (+8),
- бойових броньованих машин - 3632 (+18),
- артилерійських систем - 7756 (+4),
- РСЗВ - 240 (+1),
- засоби ППО - 99 (+0),
- літаків - 216 (+0),
- вертольотів - 183 (+1),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 620 (+6),
- крилаті ракети - 137 (+0),
- Кораблі / катери - 14 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2548 (+5),
- спеціальна техніка - 60 (+0).
Нагадаємо, раніше ЗСУ знищили два російських БПЛА і авіаційну ракету класу" повітря-поверхня " х-59 у Київській та Донецькій областях.