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Масові заходи в Україні пройшли без серйозних порушень, - поліція

НовиниНадзвичайні події    18.03.2018 - 18:59
Фото: мітинг на Майдані в Києві (РБК-Україна)
Фото: мітинг на Майдані в Києві (РБК-Україна)

У Києві до поліції доставлено трьох найбільш активних учасників акції на Майдані Незалежності

Масові заходи в Україні в неділю, 18 березня 2018 року, пройшли без серйозних порушень публічного порядку. Про це йдеться в заяві Національної поліції, опублікованій на сайті відомства.

Зазначено, що найбільш численними стали акції в Києві та Київській області, проте завдяки роботі поліції та Національної гвардії правопорушень не допущено.

За даними поліції, сьогодні в кількох обласних центрах та Києві відбулися масові заходи, в тому числі - біля дипломатичних установ Росії з метою недопущення виборів президента цієї країни.

"На всіх масових заходах правоохоронці забезпечили безпеку громадян. Акції пройшли без серйозних порушень громадського порядку", - йдеться в повідомленні.

Як доповіли правоохоронці, в Києві до поліції доставлено трьох найбільш активних громадян, причетних до демонтажу конструкцій із українською символікою на Майдані Незалежності.

Після проведення першочергових дій у поліції пообіцяли визначитися з правовою кваліфікацією їхніх дій.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що поліція Києва затримала двох учасників мітингу, котрі 18 березня на Майдані Незалежності були серед числа активістів, які розібрали металеві конструкції.

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Теги: протест, пикет, правопорядок, Мітинг
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