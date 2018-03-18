У Києві поліція затримала двох активістів, котрі розбирали конструкції на Майдані

Поліція Києва затримала двох учасників мітингу, котрі сьогодні, 18 березня 2018 року, на Майдані Незалежності були серед числа активістів, які розібрали металеві конструкції. Про це повідомив начальник поліції Києва Андрій Крищенко, передає прес-центр Міністерства внутрішніх справ України.

За словами начальника поліції Києва, всі ці дії правоохоронці належним чином зафіксували. Двох активних учасників доставили до управління поліції.

"За закликами спікерів та організаторів люди, які прийшли на акцію, вирішили розібрати конструкції із державною символікою. Конструкції, які символізували єдність України і Криму. Аби не провокувати ситуацію, поліцейські не втручалися, але зафіксували дії тих осіб, які це робили. Кожному з них буде надана правова оцінка", - зазначив Крищенко.

У той же час керівник акція в центрі столиці відбулася без грубих порушень правопорядку.

Інформація про демонтаж конструкцій зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Шевченківського управління поліції. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 356 (Самоправство) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що у Києві на Майдані Незалежності відбувся "Марш за відставку Порошенка". Активісти почали розбирати конструкції, встановлені кілька тижнів тому.