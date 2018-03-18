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Массовые мероприятия в Украине прошли без серьезных нарушений, - полиция

НовостиПроисшествия    18.03.2018 - 18:59
Фото: митинг на Майдане в Киеве (РБК-Украина)
Фото: митинг на Майдане в Киеве (РБК-Украина)

В Киеве в полицию доставлены трое наиболее активных участников акции на Майдане Независимости

Массовые мероприятия в Украине в воскресенье, 18 марта 2018 года, прошли без серьезных нарушений общественного порядка. Об этом говорится в заявлении Национальной полиции, опубликованном на сайте ведомства.

Отмечено, что наиболее многочисленными стали акции в Киеве и Киевской области, однако благодаря работе полиции и Национальной гвардии правонарушений не допущено.

По данным полиции, сегодня в нескольких областных центрах и Киеве прошли массовые мероприятия, в том числе - у дипломатических учреждений России с целью недопущения выборов президента этой страны.

"На всех массовых мероприятиях правоохранители обеспечили безопасность граждан. Акции прошли без серьезных нарушений общественного порядка", - говорится в сообщении.

Как доложили правоохранители, в Киеве в полицию доставлены трое наиболее активных граждан, причастных к демонтажу конструкций из украинской символикой на Майдане Независимости.

После проведения первоочередных действий в полиции пообещали определиться с правовой квалификацией их действий.

Напомним, ранее сообщалось, что полиция Киева задержала двух участников митинга, которые 18 марта на Майдане Независимости были в числе активистов, разобравших металлические конструкции.

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Теги: протест, пикет, правопорядок, Митинг
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