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У Чернівцях перевіряють повідомлення про масове мінування

Новини » Надзвичайні події    20.08.2019 - 15:06
У Чернівцях перевіряють повідомлення про масове мінування
Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

ДСНС отримала повідомлення про замінування майже сотні споруд

У вівторок, 20 серпня, поліція отримала лист про масове мінування об'єктів інфраструктури Чернівців. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Чернівецької області.

Зазначається, що приблизно в 9:00 на спецлінію "102" надійшло повідомлення з обласного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій про те, що на їх пошту прийшов електронний лист про мінування майже сотні міських споруд.

"Анонім повідомив, що в 11:00-12:00 годин вибухнуть бомби у всіх дитячих садках, банках і кафе на території міста", - повідомили в ДСНС.

Поліція направила до цих об'єктів слідчо-оперативні групи вибухотехнічної та кінологічної служби. Зараз правоохоронці проводять евакуацію громадян з будівель і перевіряють приміщення на наявність підозрілих і вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, 15 серпня поліція Харкова отримала повідомлення про "замінування" чотирьох готелів та їдальні. Інцидент кваліфікували як теракт.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Києві 14 серпня призупинили роботу залізничного вокзалу через повідомлення про мінування. Правоохоронці евакуювали людей з будівлі.

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