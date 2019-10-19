Масова демонстрація противників Brexit проходить у Лондоні

У Лондоні (Велика Британія) проходить демонстрація противників Brexit, що вимагають винести питання про вихід країни з Європейського союзу на повторний референдум, передає ВВС.

Так, тисячі противників Brexit з усіх куточків країни зібралися у суботу, 19 жовтня, на марш "Народне голосування", який почався на Парк-лейн і закінчився на Парламентській площі.

"Протестувальники радісно вітали підтримку поправки Летвіна депутатами Палати громад", - повідомляє видання.

Зазначимо, активісти виступають за проведення нового загального референдуму щодо виходу країни з ЄС.

Нагадаємо, у суботу парламент Британії проголосував за те, щоб відкласти рішення по угоді глави уряду Бориса Джонсона. Таким чином законодавці змусили його попросити ЄС відстрочити Brexit. Так, депутати підтримали відстрочку схвалення угоди прем'єр-міністра до тих пір, поки парламент не прийме законодавство, необхідне для її прийняття.

Як писало РБК-Україна раніше, Джонсон сподівався, що узгоджена угода з приводу виходу країни зі складу Євросоюзу (Brexit) буде схвалена британським парламентом 19 жовтня.

Нагадаємо, лідер Лейбористської партії Великобританії Джеремі Корбін виступив проти нової угоди по Brexit. За його словами, нова угода - "страшніше", ніж те, яке було підписано попереднім прем'єром Терезою Мей.