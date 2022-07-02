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Миколаїв після великих обстрілів залишають до 200 жителів на тиждень, - мер

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Миколаїв, Субота 02 липня 2022 22:09
Миколаїв після великих обстрілів залишають до 200 жителів на тиждень, - мер Фото: мер Миколаєва Олександр Сєнкевич (GettyImages)
Автор: Олександр Мороз

Після кожного масованого обстрілу Миколаєва з міста виїжджають до 200 осіб на тиждень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю мера Олександра Сенкевича для "Радіо Свобода".

За його словами, з початку повномасштабного вторгнення Росії і обстрілів Миколаєва в ньому залишилося близько 230-250 тисяч жителів з близько 500 тисяч населення.

"Деякі люди повертаються, збирають речі і залишають місто. Повернення в місто ми не фіксуємо. Також після кожного масованого обстрілу з міста виїжджають до 200 осіб на тиждень", - зазначив Сенкевич.

Він також підкреслив, що в основному в місті залишаються люди похилого віку.

Нагадаємо, сьогодні російські війська випустили 10 ракет по Миколаєву з окупованої Херсонської області. Повідомлялося про руйнування портової інфраструктури, постраждалих немає.

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Миколаїв Александр Сенкевич
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