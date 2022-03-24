Масштабну пожежу в Тростянці через обстріли не вдається загасити досі, - глава ОВА

Тростянець залишається найгарячішою точкою Сумської області вже третю добу поспіль, і велику пожежу, що спалахнула ввечері 22 березня на підприємстві на території громади, не вдається загасити досі.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на голову Сумської обласної Військової адміністрації Дмитра Живицького .

Він зазначив, що дуже велика пожежа на одному з підприємств у захопленому окупантами місті триває до сьогоднішнього дня.

"На жаль, через обстріли, через бойові дії неможливо туди доїхати ДСНСникам, пожежникам для того, щоб припинити цю пожежу", - йдеться у відеозверненні Живицького.

Також він розповів, що російські військові розмістили свою артилерію в Боромлянській громаді, і звідти продовжують - вже не першу добу - розстрілювати Тростянецьку громаду.

Відео: голова Сумської ОВА Дмитро Живицький розповів про ситуацію в області та що відбувається в Тростянці