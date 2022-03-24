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Масштабну пожежу в Тростянці через обстріли не вдається загасити досі, - глава ОВА

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Тростянець, Четвер 24 березня 2022 06:49
Масштабну пожежу в Тростянці через обстріли не вдається загасити досі, - глава ОВА Фото: голова Сумської ОДА Дмитро Живицький (facebook.com/Zhyvytskyy)
Автор: Володимир Костирін

Тростянець залишається найгарячішою точкою Сумської області вже третю добу поспіль, і велику пожежу, що спалахнула ввечері 22 березня на підприємстві на території громади, не вдається загасити досі.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на голову Сумської обласної Військової адміністрації Дмитра Живицького.

Він зазначив, що дуже велика пожежа на одному з підприємств у захопленому окупантами місті триває до сьогоднішнього дня.

"На жаль, через обстріли, через бойові дії неможливо туди доїхати ДСНСникам, пожежникам для того, щоб припинити цю пожежу", - йдеться у відеозверненні Живицького.

Також він розповів, що російські військові розмістили свою артилерію в Боромлянській громаді, і звідти продовжують - вже не першу добу - розстрілювати Тростянецьку громаду.

Відео: голова Сумської ОВА Дмитро Живицький розповів про ситуацію в області та що відбувається в Тростянці

Нагадаємо, раніше голова ОДА (ОВА) Дмитро Живицький в інтерв'ю РБК-Україна розповів про терор жителів Сумської області російськими окупантами та масштабах руйнувань.

Також ми писали, що перед цим Живицький розповів, що у Тростянецькій громаді російські окупанти здійснюють справжній геноцид проти мирного населення.

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