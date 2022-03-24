Масштабну пожежу в Тростянці через обстріли не вдається загасити досі, - глава ОВА
Тростянець залишається найгарячішою точкою Сумської області вже третю добу поспіль, і велику пожежу, що спалахнула ввечері 22 березня на підприємстві на території громади, не вдається загасити досі.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на голову Сумської обласної Військової адміністрації Дмитра Живицького.
Він зазначив, що дуже велика пожежа на одному з підприємств у захопленому окупантами місті триває до сьогоднішнього дня.
"На жаль, через обстріли, через бойові дії неможливо туди доїхати ДСНСникам, пожежникам для того, щоб припинити цю пожежу", - йдеться у відеозверненні Живицького.
Також він розповів, що російські військові розмістили свою артилерію в Боромлянській громаді, і звідти продовжують - вже не першу добу - розстрілювати Тростянецьку громаду.
Відео: голова Сумської ОВА Дмитро Живицький розповів про ситуацію в області та що відбувається в Тростянці
Нагадаємо, раніше голова ОДА (ОВА) Дмитро Живицький в інтерв'ю РБК-Україна розповів про терор жителів Сумської області російськими окупантами та масштабах руйнувань.
Також ми писали, що перед цим Живицький розповів, що у Тростянецькій громаді російські окупанти здійснюють справжній геноцид проти мирного населення.
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