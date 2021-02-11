У Техасі зіштовхнулися сотні автомобілів, є загиблі і поранені
У Сполучених Штатах на автомагістралях штату Техас зіткнулися сотки автомобілів. В результаті події загинули п'ять осіб, ще десятки людей постраждали.
Про це повідомляє NBC News.
Інцидент стався в північно-східній частині штату Техас. На магістралі зіткнулися як вантажні, так і легкові автомобілі.
В результаті події госпіталізовано 36 осіб з різним ступенем травм.
A "mass casualty incident" is unfolding on Interstate 35W just north of downtown Fort Worth, where dozens of vehicles collided and left drivers trapped, firefighters say.— NBC DFW (@NBCDFW) February 11, 2021
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Пожежні команди працюють на місці подій, намагаючись знайти і врятувати жертв серед уламків. Рятувальники використовують спецтехніку, щоб звільнити людей з автомобілів.
Згідно з протоколом аварійної служби, більшість поранених перебувають у критичному стані.
#DFW Texas pic.twitter.com/yeP5VlCWU4— marlene (@Septembers_Song) February 11, 2021
Причиною такої масштабної дорожньо-транспортної пригоди називають ожеледь. У всьому штаті дороги покриті льодом.
Here at the scene in North Fort Worth of one of the worse disasters I have ever seen in this area. Pray. Pray hard. 100+ of vehicles... @CBSDFW @CBSNews @ABC @WeatherNation @weatherchannel @ReedTimmerAccu @FoxNews @cnnbrk pic.twitter.com/HFpeJoRA2Q— Jason McLaughlin (@NorthTXWeather) February 11, 2021
Фото: місце події (twitter.com/BreakingChesky)
Нагадаємо, на дорозі під Вінницею сталася масова аварія з участю пасажирського автобуса, вантажівок і легкових автомобілів. Обійшлося без постраждалих.
Крім того, раніше біля міста Кобеляки у Полтавській області сталося ДТП за участю двох вантажівок. В результаті аварії загинули водії транспортних засобів.