У Полтавській області сталося ДТП з вантажівками, загинули двоє людей

Поблизу міста Кобеляки в Полтавській області сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП) за участю двох вантажівок. У результаті аварії загинули водії транспортних засобів.

Наразі правоохоронці з'ясовують усі причини та обставини аварії. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за частиною третьою статті Порушення правил безпеки дорожнього руху.

Як повідомляється, ДТП сталась напередодні близько 18:00 на об'їзній автодорозі Кобеляки-Решетилівка-Дніпро. Тоді зіткнулися вантажівки MAN і Renault.

Нагадаємо, вчора в селі Павлівка біля Івано-Франківська відбулося зіткнення вантажівки із мікроавтобусом, внаслідок чого загинули двоє пасажирів та ще 13 осіб опинилися в лікарні.

Також РБК-Україна писало, що у Харкові маршрутка з пасажирами зіткнулася з вантажівкою на вулиці Олімпійській. У результаті двох чоловіків з травмами доставили до лікарні, ще один громадянин від госпіталізації відмовився.

Крім того, у Тернопільській області на автодорозі Івано-Франківськ-Бучач-Тернопіль поблизу села Зелена зіткнулися Opel Vivaro та мінібус Peugeot Expert. В результаті аварії постраждали семеро людей, зокрема дитина.