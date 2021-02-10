На трасі під Вінницею у ДТП потрапили дві машини, автобус і чотири фури

На дорозі під Вінницею сталася масова аварія з участю пасажирського автобуса, вантажівок і легкових автомобілів. Обійшлося без постраждалих.

Про це йдеться в повідомленні поліції Вінницької області.

Повідомляється, що близько 08:00 на трасі державного значення М12 біля села Лукашівка сталася дорожньо-транспортна пригода за участю пасажирського автобуса міжнародного сполучення, чотирьох вантажівок та двох легковиків. В результаті аварії ніхто не постраждав.

"На місці події працюють патрульні поліцейські. Вони забезпечують безпеку дорожнього руху і складають адміністративні матеріали за фактом ДТП", - йдеться в повідомленні.

Причини аварії поки не повідомляються.