Масштабный сбой в греческих аэропортах вызвали старые системы связи

Согласно выводам правительственной следственной комиссии, проблемы возникли из-за различий в синхронизации оборудования и нарушения связи между башнями аэропортов и самолетами.

Министерство транспорта Греции заявило, что системы соответствуют стандартам ЕС, но уже введен план модернизации, который должны завершить до 2028 года.

Профсоюзы авиационщиков, которые годами призывали к обновлению оборудования, назвали отчет "полным подтверждением" своих тревог относительно безопасности во время туристического бума.

В отчете отмечается, что ключевая телекоммуникационная инфраструктура страны нуждается в модернизации, а греческий провайдер OTE еще с 2019 года предупреждал о необходимости обновления оборудования.

Из-за инцидента глава Управления гражданской авиации Георгий Саунацос подал в отставку.

Эксперты назвали инцидент беспрецедентным для южноевропейского государства.