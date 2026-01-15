RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Обстрел Киева Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Масштабный сбой в греческих аэропортах вызвали старые системы связи

Иллюстративное фото: люди в аэропорту в ожидании рейса (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Сбой радиосвязи продолжительностью 8 часов в аэропортах Греции на прошлой неделе был частично вызван устаревшей системой связи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Согласно выводам правительственной следственной комиссии, проблемы возникли из-за различий в синхронизации оборудования и нарушения связи между башнями аэропортов и самолетами.

Министерство транспорта Греции заявило, что системы соответствуют стандартам ЕС, но уже введен план модернизации, который должны завершить до 2028 года.

Профсоюзы авиационщиков, которые годами призывали к обновлению оборудования, назвали отчет "полным подтверждением" своих тревог относительно безопасности во время туристического бума.

В отчете отмечается, что ключевая телекоммуникационная инфраструктура страны нуждается в модернизации, а греческий провайдер OTE еще с 2019 года предупреждал о необходимости обновления оборудования.

Из-за инцидента глава Управления гражданской авиации Георгий Саунацос подал в отставку.

Эксперты назвали инцидент беспрецедентным для южноевропейского государства.

 

Что произошло в Греции

Как сообщалось, 4 января авиадиспетчеры потеряли связь с большинством самолетов, включая десятки рейсов, направлявшихся в аэропорты Греции.

Предварительно речь шла об отказе радиочастот диспетчерского центра управления авиадвижением вблизи Афин. Именно этот центр играет ключевую роль в коммуникации с пилотами всех самолетов, входящих в воздушное пространство страны.

В связи с инцидентом власти временно приостановили отправку рейсов из греческих аэропортов и сосредоточились на безопасной посадке самолетов, которые уже находились в воздухе.

Перебои с GPS-сигналами в странах Европы

Ранее сообщалось о перебоях с GPS-сигналом в северной части Европы, которые, по предварительным данным, могли быть вызваны использованием Россией базы радиоэлектронной борьбы в Калининградской области.

Впоследствии фиксировались значительные уровни глушения GPS в северной и восточной частях Польши, включая Варшаву и на юг до города Лодзь.

В Эстонии официально заявили, что Россия отвечает за перебои с GPS в регионе Балтийского моря, что подтверждает обеспокоенность соседних стран относительно безопасности навигационных систем.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГрецияАэропорт