RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Масштабный сбой в энергосистеме Грузии расследуют как диверсию

15:59 25.07.2026 Сб
1 мин
Страна два дня была без света, а о причинах отключений власти молчали
aimg Мария Науменко
Фото: блекаут в Грузии (Getty Images)

Масштабные аварийные отключения электроэнергии, произошедшие в Грузии 24 и 25 июля, расследуют в рамках уголовного производства по статье "диверсия".

В спецслужбе сообщили, что расследование открыто по статье 318 Уголовного кодекса Грузии.

Она касается диверсии и предусматривает ответственность за нарушение, повреждение или уничтожение нормального функционирования государственного предприятия или других важных объектов, если такие действия создают угрозу государственным интересам страны.

"Служба государственной безопасности будет поэтапно информировать общественность о ходе расследования", - заключается в сообщении.

Блэкаут в Грузии

Напомним, в ночь на 24 июля в Грузии произошел масштабный блекаут. Без электроэнергии остались Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Кобулети, Телави и другие города.

В ряде регионов также возникли перебои с мобильной связью, Интернетом и работой светофоров.

Уже 25 июля страна пережила второй масштабный сбой в энергосистеме. Около 08:00 по местному времени электроснабжение снова исчезло в Тбилиси, Батуми, Кутаисе и других населенных пунктах.

В столице временно приостановили работу метро, возникли перебои в движении поездов. Из-за остановки насосных станций в части Тбилиси также исчезло водоснабжение, а жители сообщали о нестабильной работе мобильного интернета.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Отключения светаГрузияБлэкаут