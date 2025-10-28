Масштабный блэкаут на Сахалине: почему остров остался без света

Дефицит электроэнергии в России

Ранее РБК-Украина писало о том, что в России растет дефицит электроэнергии из-за высокого спроса. Нехватка мощностей уже достигла 25 гигаватт.

В Службе внешней разведки Украины отметили, что среди основных причин - дисбаланс между ростом потребления и развитием инфраструктуры.

В частности, состояние тепловых электростанций в России очень плохое - большинство из них работает уже более 30 лет, и более 70% оборудования изношено. Из-за этого линии электропередачи перегружены, а аварии и поломки стали обычным явлением.

Больше всего проблем - в Камчатском и Красноярском краях, Магаданской и Сахалинской областях, на Чукотке и на Северном Кавказе - эти регионы не подключены к единой энергосистеме РФ.

Атаки на российские ТЭЦ

Кроме того, иногда причиной отсутствия света в российских городах являются атаки на местные ТЭЦ.

Так, 6 октября, россияне в Белгороде жаловались на частичное исчезновение света. В сети ходили слухи о том, что по местной ТЭЦ "Луч" был нанесен удар.

Также в ночь на 6 октября в Брянской области горела ТЭЦ. Согласно слухам, ее также атаковали.