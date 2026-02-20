ua en ru
Масштабные хищения в Госрезерве: задержан экс-директор и его сообщники

Пятница 20 февраля 2026 13:48
Масштабные хищения в Госрезерве: задержан экс-директор и его сообщники Фото: СБУ и Нацполиция разоблачили преступную организацию, которая разворовывала средства Госрезерва Украины (ssu.gov.ua)
Автор: Ірина Глухова

В Украине разоблачили масштабную схему хищения средств в системе Госагентства по управлению резервами. Правоохранители задержали бывшего гендиректора и его сообщников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины в Telegram.

Читайте также: Разворовали миллиарды на некачественных минах: ГБР разоблачило масштабную коррупционную схему

Суть схемы

По результатам совместных мероприятий СБУ и полиции на Киевщине задержан бывший и.о. гендиректора комбината Госрезерва и пять его сообщников. Их подозревают в присвоении 36 млн бюджетных гривен.

Расследование установило, что злоумышленники, действуя в составе преступной организации, "зарабатывали" на незаконной сдаче в аренду складов государственного предприятия.

Для реализации схемы организатор, который до недавнего времени занимал руководящую должность, создал сеть подконтрольных фирм через своего знакомого-посредника.

После регистрации этих структур главный фигурант передал им в аренду склады Госрезерва по искусственно заниженной стоимости.

В дальнейшем дельцы сдавали эти же ангары в субаренду бизнесу уже по рыночным ценам.

Полученную разницу участники преступной организации выводили "в тень" через аффилированные компании, обналичивали и распределяли между собой.

Роскошная жизнь на государственные средства

Ежемесячно злоумышленники получали от 1 до 4 млн грн нелегальных доходов. Эти средства фигуранты тратили на приобретение элитной недвижимости и автомобилей премиум-класса. Чтобы скрыть преступление, в отчетную документацию вносили недостоверные сведения.

Во время обысков по месту жительства и работы задержанных изъяли смартфоны, компьютеры и документы, подтверждающие преступную деятельность.

Что грозит

Сейчас всем шести фигурантам сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 1 ст. 255 (создание и руководство преступной организацией);
  • ч. 5 ст. 191 (присвоение или растрата имущества в особо крупных размерах).

Расследование продолжается. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Фото: СБУ и Нацполиция разоблачили преступную организацию, которая разворовывала средства Госрезерва Украины (ssu.gov.ua)

Другие хищения госсредств

Напомним, ранее в суд направили дело о завладении средствами Минобороны Украины на сумму более 27 млн гривен при закупке шин к армейским самолетам.

Также антикоррупционные органы разоблачили схему хищения государственных средств при закупке Министерством обороны Украины продуктов питания для Вооруженных Сил Украины.

Кроме того, в одной из воинских частей в Донецкой области правоохранители разоблачили преступную организацию, которая присвоила более 47 млн гривен, выделенных на закупку дронов.

