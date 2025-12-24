Масштабные планы РФ по строительству судов оказались пустой пропагандой, - ЦПД

Россия планировала до 2025 года построить 2062 судна. Но, как выяснилось, денег у РФ хватает только для 593 судов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации в Telegram .

По данным ЦПД, значительная часть контрактов остается либо неподтвержденной заказчиками, либо существует исключительно на бумаге.

Похожая ситуация и с планами россиян по строительству ледовых судов для Северного морского пути. Со 115 запланированных судов строят только пять. Программы "квот под киль", согласно которым разрешения на добычу рыбы или морских ресурсов выдаются в обмен на инвестиции в новые суда, обеспечили реальными заказами только 67 единиц.

В ЦПД обратили внимание, что строительство судов в России в 2,5-3 раза дороже, чем в Китае. Причины - низкая производительность труда, технологическое отставание, слабая автоматизация и роботизация, а также высокие затраты на капитал и рабочую силу. Гражданское судостроение не развивается, верфи остаются в состоянии стагнации.

"Кремль пытается демонстрировать мнимую "мощь", однако экономическая нестабильность, упадок ключевых отраслей и бюджет, ориентированный исключительно на войну, превращают подобные планы России в пустую пропаганду с скудными результатами", - подчеркнули в Центре противодействия дезинформации.