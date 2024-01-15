Масштабные учения НАТО. Великобритания отправит в Европу 20 тысяч военных

Великобритания отправит 20 000 военнослужащих для службы по всей Европе в рамках масштабных учений НАТО в первой половине этого года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Для учения НАТО Steadfast Defender 24, который Альянс проведет с целью отработки защиты своего восточного фланга, Великобритания отправит в Европу военных, корабли и самолеты.

Развертывание включает в себя 16 000 военнослужащих британской армии, которые будут базироваться в Восточной Европе с февраля по июнь, авианосную ударную группу и штурмовики F35B Lightning и самолеты наблюдения.

"Сегодня я могу объявить, что Соединенное Королевство отправит около 20 000 военнослужащих для участия в одном из крупнейших развертываний НАТО со времен окончания холодной войны", - заявил министр обороны Великобритании Грант Шаппс.

Он добавил, что военные объединят усилия с коллегами из 30 стран НАТО и Швеции, "обеспечивая жизненно важную гарантию против угрозы Путина".

Учения НАТО

Страны НАТО с 12 по 23 июня организовывали крупнейшие авиационные учения Air Defender 2023, прошедшие у границ с Россией. В тренировках было задействовано около 220 самолетов 23 типов. Это сделало Air Defender 2023 крупнейшими учениями по развертыванию ВВС с момента основания НАТО в 1949 году.

Также в Румынии в период с 14 по 18 августа прошли многонациональные учения НАТО. В тренировках было задействовано более 60 единиц техники.