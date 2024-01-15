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Масштабні навчання НАТО. Британія відправить в Європу 20 тисяч військових

Понеділок 15 січня 2024 04:12
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Масштабні навчання НАТО. Британія відправить в Європу 20 тисяч військових Фото: 20 тисяч британських військових відправляться в Європу (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Британія відправить 20 000 військовослужбовців для служби по всій Європі у рамках масштабних навчань НАТО в першій половині цього року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Для навчань НАТО Steadfast Defender 24, який Альянс проведе із метою відпрацювання захисту свого східного флангу, Велика Британія відправить у Європу військових, кораблі та літаки.

Розгортання включає 16 000 військовослужбовців британської армії, які будуть базуватися в Східній Європі з лютого по червень, авіаносну ударну групу та штурмовики F35B Lightning і літаки спостереження.

"Сьогодні я можу оголосити, що Сполучене Королівство відправить близько 20 000 військовослужбовців для участі в одному з найбільших розгортань НАТО з часів закінчення холодної війни", - заявив міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс.

Він додав, що військові об’єднають зусилля з колегами з 30 країн НАТО та Швеції, "забезпечуючи життєво важливу гарантію проти загрози Путіна".

Навчання НАТО

Країни НАТО з 12 по 23 червня організовували найбільші авіаційні навчання Air Defender 2023, які пройшли біля кордонів із Росією. В тренуваннях було задіяно близько 220 літаків 23 типів. Це зробило Air Defender 2023 найбільшими навчаннями з розгортання ВПС з моменту заснування НАТО у 1949 році.

Також у Румунії в період з 14 по 18 серпня відбулися багатонаціональні навчання НАТО. В тренуваннях було задіяно понад 60 одиниць техніки.

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