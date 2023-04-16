На юге Китая произошел масштабный лесной пожар

На юго-западе Китая в провинции Юньнань произошел масштабный лесной пожар. Его пытаются потушить более 1400 человек, включая пожарных и сотрудников полиции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Xinhua .

Пожар вспыхнул в деревне Гуаньчжуан под городом Аннинг.

Для тушения пожара было задействовано 56 водовозов и машин, а также вертолеты.



На данный момент сообщений о жертвах не поступало. Причина пожара все еще расследуется.

Тем временем накануне пожарные потушили еще один лесной пожар, который бушевал со вторника в городе Юйси, также в провинции Юньнань.

Напомним, в Дубае произошел масштабный пожар в жилом доме, в результате которого погибли по меньшей мере 16 человек и еще девять получили ранения.

Кроме того, в американском штате Мэн грузовой поезд, перевозивший опасные вещества, сошел с рельсов и загорелся.

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