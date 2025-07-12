Масштабный пожар произошел в пятиэтажке Запорожья: среди пострадавших есть дети (видео)

Сегодня днем в пятиэтажном жилом доме в одном из районов Запорожья произошел масштабный пожар. Загорелись балконы и несколько квартир.

"Пламя быстро распространялось. Из-за сильного задымления спасатели работали в аппаратах на сжатом воздухе. Но несмотря на то, что за окном температура воздуха +38°C спасатели работали в полном боевом снаряжении", - рассказали в ГСЧС.

Спасатели возгорание ликвидировали, однако без пострадавших не обошлось. Во время пожара пострадали 9 человек.

Подразделения ГСЧС спасли непосредственно из очага опасности 6 человек, из них 2 мальчика - 7 и 11 лет. Всем пострадавшим на месте оказали домедицинскую помощь, после чего их госпитализировали в медицинское учреждение каретами скорой помощи.

Причина пожара устанавливается. По факту происшествия продолжается расследование.