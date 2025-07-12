Масштабный пожар произошел в пятиэтажке Запорожья: среди пострадавших есть дети (видео)

В Запорожье произошел масштабный пожар в пятиэтажном доме. Огонь охватил балконы и квартиры со второго по пятый этаж.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.
Сегодня днем в пятиэтажном жилом доме в одном из районов Запорожья произошел масштабный пожар. Загорелись балконы и несколько квартир.
"Пламя быстро распространялось. Из-за сильного задымления спасатели работали в аппаратах на сжатом воздухе. Но несмотря на то, что за окном температура воздуха +38°C спасатели работали в полном боевом снаряжении", - рассказали в ГСЧС.
Спасатели возгорание ликвидировали, однако без пострадавших не обошлось. Во время пожара пострадали 9 человек.
Подразделения ГСЧС спасли непосредственно из очага опасности 6 человек, из них 2 мальчика - 7 и 11 лет. Всем пострадавшим на месте оказали домедицинскую помощь, после чего их госпитализировали в медицинское учреждение каретами скорой помощи.
Причина пожара устанавливается. По факту происшествия продолжается расследование.
Заметим, что чрезвычайная ситуация сегодня произошла не только в Запорожье. К вечеру 12 июля Харьков и область накрыл мощный шторм. Вследствие погодных условий в городах падают деревья и зафиксировано отсутствие электроэнергии.
Уже известно о первых пострадавших, среди которых и 7-летний ребенок, на которого упало дерево.
Напомним, несколько недель назад, Киев накрыл мощный град с грозой. Вследствие этого были затоплены улицы, а также была необходимость приспустить главный флаг Украины.
Также мы писали, что на днях Львов и область накрыли сильные дожди. За сутки выпала годовая норма дождей, что повлекло стремительный подъем уровня воды в реках. Более того, из-за таких погодных явлений затопило 230 домов.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.