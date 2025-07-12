Масштабна пожежа сталась у п’ятиповерхівці Запоріжжя: серед постраждалих є діти (відео)

У Запоріжжі сталася масштабна пожежа в п’ятиповерховому будинку. Вогонь охопив балкони та квартири з другого по п’ятий поверх.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.
Сьогодні вдень у п’ятиповерховому житловому будинку в одному з районів Запоріжжя сталася масштабна пожежа. Загорілися балкони і декілька квартир.
"Полум’я швидко поширювалося. Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах на стисненому повітрі. Та попри те, що за вікном температура повітря +38°C рятувальники працювали у повному бойовому спорядженні", - розповіли в ДСНС.
Рятувальники загоряння ліквідували, однак без постраждалих не обійшлось. Під час пожежі постраждало 9 осіб.
Підрозділи ДСНС врятували безпосередньо з осередку небезпеки 6 людей, з них 2 хлопчики - 7 та 11 років. Усім постраждалим на місці надали домедичну допомогу, після чого їх госпіталізували до медичного закладу каретами швидкої допомоги.
Причина пожежі встановлюється. За фактом події триває розслідування.
Зауважимо, що надзвичайна ситуація сьогодні сталась не лише в Запоріжжі. Надвечір 12 липня Харків та область накрив потужний шторм. Внаслідок погодних умов в містах падають дерева та зафіксовано відсутність електроенергії.
Вже відомо по перших постраждалих, серед яких і 7-річна дитина, на яку впало дерево.
Нагадаємо, кілька тижнів тому, Київ накрив потужний град із грозою. Унаслідок цього було затоплено вулиці, а також була необхідність приспустити головний прапор України.
Також ми писали, що днями Львів і область накрили сильні дощі. За добу випала річна норма дощів, що спричинило стрімкий підйом рівня води в річках. Ба більше, через такі погодні явища затопило 230 будинків.
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