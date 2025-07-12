Масштабна пожежа сталась у п’ятиповерхівці Запоріжжя: серед постраждалих є діти (відео)

Сьогодні вдень у п’ятиповерховому житловому будинку в одному з районів Запоріжжя сталася масштабна пожежа. Загорілися балкони і декілька квартир.

"Полум’я швидко поширювалося. Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах на стисненому повітрі. Та попри те, що за вікном температура повітря +38°C рятувальники працювали у повному бойовому спорядженні", - розповіли в ДСНС.

Рятувальники загоряння ліквідували, однак без постраждалих не обійшлось. Під час пожежі постраждало 9 осіб.

Підрозділи ДСНС врятували безпосередньо з осередку небезпеки 6 людей, з них 2 хлопчики - 7 та 11 років. Усім постраждалим на місці надали домедичну допомогу, після чого їх госпіталізували до медичного закладу каретами швидкої допомоги.

Причина пожежі встановлюється. За фактом події триває розслідування.