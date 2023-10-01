"7-й километр", "Калинка", "Барабашово". Откуда пошли названия крупнейших рынков Украины

Торговать украинцы умели испокон веков - повсюду и любыми товарами. Оно и неудивительно, что на территории нашей страны сформировались "мощные" и известные на всю Европу рынки и торговые площадки.

При подготовке материала были использованы такие источники: 7km.net, kalinkabazar.com, barabashovo.ua, Википедия.

РБК-Украина (Styler) исследовал историю крупнейших рынков Украины и узнал, откуда пошли такие популярные среди всех украинцев и зарубежных гостей названия: "7-й километр", "Калинка" и "Барабашово".

"7-й километр"

Рынок "7-й километр" ("Промтоварный рынок") - один из крупнейших в Восточной Европе. Расположен в Овидиопольском районе Одесской области.

Его история началась в декабре 1989 года, когда первых кооператоров со Староконного рынка в самом сердце Одессы буквально "переселили" за город - на заброшенные кукурузные поля совхоза "Авангард".

Они простирались неподалеку от железнодорожной станции, которая была открыта под названием "Разъезд 7 км" (ныне это узловая грузовая станция "Одесса-Западная").

По сути, это был 7-й километр Измаильского направления - рядом проходила автомобильная трасса на Овидиополь, где стоял указатель с надписью "7 км". Он и стал для многих наилучшим ориентиром.

Так торговые павильоны выглядят снаружи (фото: 7km.net)

На новом "толчке" одесситы (в основном, подрабатывавшие бюджетники) торговали дефицитными товарами сначала с газет и раскладушек.

После того как слухи о новой торговой точке разлетелись между людьми, "7-й километр" начал активно расти и развиваться. Там можно было найти все - от эксклюзивных джинсов (привезенных моряками из-за границы), до товаров широкого потребления (которых катастрофически не хватало в магазинах).

Основателем официального рынка считается Виктор Добрянский. К тому времени он председательствовал в совхозе "Авангард" и смог добиться от властей разрешения сдать заброшенное совхозное поле в аренду промышленному рынку, зарегистрированному как "Авангард".

Для удобства и безопасности (как продавцов, так и покупателей) участок земли, на котором велась торговля, был сначала огражден, а несколько позже - заасфальтирован.

А так происходит торговля из контейнеров (фото: 7km.net)

Позже было принято решение о сооружении металлических торговых столов, навесов и ящиков с замками (для хранения товаров ночью). Так возникла первая торговая площадка "7-го километра", впоследствии получившая название "Поле чудес".

Территорию начали охранять и популярный среди горожан и приезжих рынок стал обрастать торгово-складской инфраструктурой.

В настоящее время на территории рынка в более 75 га (общая площадь рынка - около 110 га) расположены четыре торговых площадки, условно разделенные по группам товаров на сектора.

Инфраструктура рынка состоит из: около 15 тысяч торговых и складских объектов, восьми автомобильных парковок, автостанции, банка, пожарной части, трех медпунктов и скорой помощи, отделения полиции, комплекса по реализации продовольственных товаров, сети кафе и ресторанов (10 кухонь мира).

Центральный въезд на "7-й километр" (фото: 7km.net)

"Калинка"

"Калинка" ("Калиновский рынок") - один из крупнейших рынков Украины. Находится в собственности территориального общества Черновцов.

История рынка началась в конце 80-х - начале 90-х годов. Тогда в Черновцах начали массово создаваться центры стихийной торговли. Зарубежный товар сбывали фактически с капотов автомобилей, из-под полы.

Для того чтобы направить массовую торговую деятельность буковинцев из стихийного в организованное русло, городские власти решили вынести торговлю за пределы города. Для этого выбрали участок вблизи нового моста через реку Прут. Там, на непригодном для хозяйственной деятельности участке (после строительства моста), на утрамбованной территории был создан рынок. С тех пор он не раз реорганизовывался.

Почему рынок начали называть "Калинка", доподлинно неизвестно. Одни предполагают, что название связано с улицей Калиновской, другие уверены, что название происходит от символа Украины - калины.

"Калинка" (фото: facebook.com/kalinka2018)

Официальной датой основания рынка считается 19 июня 1990 года, когда было создано малое предприятие "Хозрасчетный городской торговый центр".

Сначала городские власти рассматривали этот рынок как временный, но другой вещевой рынок (на улице Русской) построить, как планировалось, не удалось. Поэтому в 1997 году "загородный" рынок был реорганизован в Коммунальное предприятие Городской торговый комплекс "Калиновский рынок".

В настоящее время "Калинка" является современным торговым комплексом европейского уровня, который обеспечивает работой тысячи горожан и жителей окрестных сел и вносит существенный финансовый вклад в бюджет областного центра.

На семи торговых секторах рынка обустроено около 10 тысяч торговых объектов, в которых работает около 20 тысяч предпринимателей. Еще один сектор - хозяйственный. На территории рынка (общей площадью 35,4 га) размещены банковские учреждения, аптеки, бесплатные общественные туалеты, два медпункта. Имеется развитая транспортная и социальная инфраструктура.

Панорама на рынок с высоты птичьего полета (фото: kalinkabazar.com)

"Барабашово"

"Барабашово" (ТЦ "Барабашово") - также один из крупнейших рынков Восточной Европы. Его считают "визитной карточкой" Харькова и торговой Меккой Украины.

История рынка начинается на незастроенном участке к западу от станции метро "имени Академика Барабашова". Там образовался небольшой стихийный продовольственный рынок, ориентированный на жителей окрестных кварталов частного сектора (Тюринка и Рашкина дача).

Торговые ряды (фото: barabashovo.ua)

В 1995 году рынок был зарегистрирован официально. Первое название нового торгового объекта - "Вещевой рынок по проспекту 50-летия ВЛКСМ возле станции метро имени Академика Барабашова". Через год его сменили на "Торговый центр у станции метро "имени Академика Барабашова".

Само расположение у станции метро, названной в честь выдающегося харьковского астронома, и послужило причиной возникновения "народного" названия - "Барабашово".

Самая первая торговая площадка - так называемые "Каменные ряды" ("Каменка") сохранилась и по сей день (хотя она была несколько реконструирована).

Из года в год территория и инфраструктура торгового центра увеличивались. Рынок "дошел" до еще одного выхода из станции метро. При этом выкупались и уничтожались частные дома, расположенные вокруг торговых площадок.

Магазины на территории ТЦ (фото: barabashovo.ua)

В настоящее время "Барабашово" входит в топ-20 крупнейших оптово-розничных комплексов в мире (имеет площадь более 75 га). Территория торгового центра разделена на восемь основных площадок - по ассортименту товаров и расположению. Общее количество торговых и складских мест - около 18 000.

Инфраструктура рынка состоит из 16 автостоянок, двух розничных гипермаркетов, отделений банков, банкоматов, пунктов обмена валют, медицинского центра, аптеки, стационарных и мобильных кафе, пожарной бригады, городского отделения МВД, мечети "Аль-Каусар".

Такой вид "Барабашово" имеет сверху (фото: barabashovo.ua)