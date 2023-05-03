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Масштабный пожар на нефтебазе у Крымского моста. Россияне придумали причину

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Волна, Среда 03 мая 2023 10:36
Масштабный пожар на нефтебазе у Крымского моста. Россияне придумали причину Фото: россияне назвали причину пожара на нефтебазе в Краснодарском крае (t.me/chp_crimea)
Автор: Мария Кучерявец

Причиной пожара на нефтебазе в поселке Волна (Краснодарский край) неподалеку от Крымского моста произошел якобы "в результате падения беспилотника". Огонь продолжают тушить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские пропагандистские СМИ.

"Резервуар с нефтепродуктами в поселке Волна Темрюкского района Краснодарского края вспыхнул из-за падения беспилотника. Об этом сообщили в экстренных службах", - пишут прокремлевские издания.

Что произошло

Напомним, что сегодня ночью сообщили о пожаре в российском порту Тамань (Краснодарский край) вблизи Крымского моста. Как стало известно, в поселке Волна загорелся резервуар с топливом.

Отметим, что нефтебаза находится примерно в 15 км от незаконно построенного Крымского моста, соединяющего Таманский полуостров с Керченским.

Очевидцы сообщили, что незадолго до пожара на нефтебазе услышали взрыв.

Известно, что пожару присвоен самый высокий уровень сложности. Огонь охватил площадь в 1200 кв. м.

Между тем оккупационные власти называют воспламенение резервуара "довольно серьезным", для его тушения привлекли пять пожарных поездов.

Масштабный пожар на нефтебазе у Крымского моста. Россияне придумали причину

Напомним, что 29 апреля во временно оккупированном Севастополе вспыхнул пожар на местной нефтебазе.

Позже в Генштабе уточнили, что сгоревшая нефтебаза обеспечивала горючим корабли Черноморского флота России.

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