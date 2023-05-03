Масштабный пожар на нефтебазе у Крымского моста. Россияне придумали причину

Причиной пожара на нефтебазе в поселке Волна (Краснодарский край) неподалеку от Крымского моста произошел якобы "в результате падения беспилотника". Огонь продолжают тушить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские пропагандистские СМИ.

"Резервуар с нефтепродуктами в поселке Волна Темрюкского района Краснодарского края вспыхнул из-за падения беспилотника. Об этом сообщили в экстренных службах", - пишут прокремлевские издания.

Что произошло

Напомним, что сегодня ночью сообщили о пожаре в российском порту Тамань (Краснодарский край) вблизи Крымского моста. Как стало известно, в поселке Волна загорелся резервуар с топливом.

Отметим, что нефтебаза находится примерно в 15 км от незаконно построенного Крымского моста, соединяющего Таманский полуостров с Керченским.

Очевидцы сообщили, что незадолго до пожара на нефтебазе услышали взрыв.

Известно, что пожару присвоен самый высокий уровень сложности. Огонь охватил площадь в 1200 кв. м.

Между тем оккупационные власти называют воспламенение резервуара "довольно серьезным", для его тушения привлекли пять пожарных поездов.

Напомним, что 29 апреля во временно оккупированном Севастополе вспыхнул пожар на местной нефтебазе.

Позже в Генштабе уточнили, что сгоревшая нефтебаза обеспечивала горючим корабли Черноморского флота России.

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