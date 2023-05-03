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Масштабна пожежа на нафтобазі біля Кримського мосту. Росіяни вигадали причину

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Волна, Середа 03 травня 2023 10:36
Масштабна пожежа на нафтобазі біля Кримського мосту. Росіяни вигадали причину Фото: росіяни назвали причину пожежі на нафтобазі в Краснодарському краї (t.me/chp_crimea)
Автор: Марія Кучерявець

Причиною пожежі на нафтобазі у селищі Волна (Краснодарський край) неподалік від Кримського мосту сталася нібито "внаслідок падіння безпілотника". Вогонь продовжують приборкувати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські пропагандистські ЗМІ.

"Резервуар із нафтопродуктами у селищі Волна Темрюкського району Краснодарського краю спалахнув через падіння безпілотника. Про це повідомили в екстрених службах", - пишуть прокремлівські видання.

Що сталося

Нагадаємо, що сьогодні вночі повідомили про пожежу в російському порту Тамань (Краснодарський край) поблизу Кримського мосту. Як стало відомо, в селищі Волна спалахнув резервуар із паливом.

Зазначимо, що нафтобаза знаходиться приблизно в 15 км від незаконно збудованого Кримського мосту, який з'єднує Таманський півострів з Керченським.

Очевидці повідомили, що незадовго до пожежі на нафтобазі почули вибух.

Наразі ж пожежі присвоєно найвищий рівень складності. Вогонь охопив площу в 1200 кв. м.

Тим часом окупаційна влада називає займання резервуару "доволі серйозним", для його гасіння залучили п'ять пожежних поїздів.

Масштабна пожежа на нафтобазі біля Кримського мосту. Росіяни вигадали причину

Нагадаємо, що 29 квітня у тимчасово окупованому Севастополі спалахнула пожежа на нафтобазі.

Пізніше в Генштабі уточнили, що нафтобаза, що згоріла, забезпечувала пальним кораблі Чорноморського флоту Росії.

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НАФТА Крым Пожежа Краснодарский край
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