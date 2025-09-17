ua en ru
Ср, 17 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Масштабный пожар в пятиэтажке Киева: в КГВА рассказали, связано ли это с обстрелами

Киев, Среда 17 сентября 2025 09:24
UA EN RU
Масштабный пожар в пятиэтажке Киева: в КГВА рассказали, связано ли это с обстрелами Фото: в Киеве загорелась крыша многоэтажки (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Савченко Юлія

В Киеве ночью пламя охватило крышу жилой пятиэтажки. Огонь тушили десятки спасателей, причина возгорания еще выясняется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины и начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко.

В ночь на 17 сентября в 01:56 спасателям поступило сообщение о возгорании на улице Ружинской. Огонь возник на крыше пятиэтажного жилого дома.

По прибытию на место происшествия пожарные установили, что возгорание распространилось на площадь около 1500 кв. м.

В 03:40 работники ГСЧС полностью потушили пожар. В тушении участвовали 40 спасателей и 9 единиц техники.

По официальным данным, пострадавших нет.

По словам руководителя КГВА Ткаченко, пожар не имеет отношения к военным угрозам.

Также он сообщил, что по адресу улица Даниила Щербаковского, 58А, где расположена школа №175, развернули штаб помощи. На месте работают соответствующие службы, которые занимаются ликвидацией последствий инцидента и оказанием помощи жителям.

Фото: ночной пожар на крыше жилого дома потушен (ГСЧС)

Ранее РБК-Украина сообщало, что в ночь на 17 сентября в одном из районов Киева произошел масштабный пожар в многоэтажке. СМИ писали, что пожар произошел неподалеку от метро "Нивки". На кадрах было видно, что горит крыша, вероятно, пятиэтажки.

Напомним, этой ночью Полтавскую область атаковали вражеские дроны, в результате чего вспыхнул пожар на открытой территории предприятия.

Также РФ накрыла дронами Кировоградщину - пострадала инфраструктура, из-за чего в регионе и областном центре массовые отключения света.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Пожар
Новости
РФ ударила по подстанциям "Укрзализныци": что с маршрутами и движением поездов
РФ ударила по подстанциям "Укрзализныци": что с маршрутами и движением поездов
Аналитика
"Наша миссия – победить смерть". Интервью с гендиректором больницы Мечникова в Днепре
Владислава Подлеснаяжурналист, ведущая YouTube-канала РБК-Украина "Наша миссия – победить смерть". Интервью с гендиректором больницы Мечникова в Днепре