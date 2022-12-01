Масштабная воздушная тревога в Украине: что известно об угрозе, все детали

В Украине сегодня, 1 декабря, по всей стране объявлена воздушная тревога. Опасность с воздуха есть во всех регионах, кроме оккупированного Крыма.

Все что известно об угрозе ракетных ударов и ситуации в стране - в материале РБК-Украина.

15:38. Почти во всех областях воздушная тревога отменена.

Начались отбои по областям. Карта воздушных тревог на 15:33.

15:25. Все три МиГ-31 улетают обратно в Россию.

По информации мониторинговой группы, все три сверхзвуковых истребителя-перехватчика Миг-31К, которые дислоцировались на аэродроме в Мачулищах с 16 октября 2022 г. улетают в РФ. Пункт назначения бортов - аэродром "Саваслейка" (Нижегородская область в РФ).

15:08. Взлет третьего истребителя в Беларуси.

"5:03 Мачулищи. Взлет 3-го МиГ-31К ВКС РФ с рег. номером RF-92333", - сообщает мониторинговая группа.

Обновлено 14:42. Два самолета улетают из Беларуси в РФ.

Как пишет "Белорусский Гаюн", два МиГ-31К, которые были подняты в РБ, из-за чего в Украине дали тревогу, улетают из Беларуси в Нижегородскую область России. Там находится филиал 4-го Государственного центра подготовки авиационного персонала и военных испытаний МО РФ.

14:30. Известно о поднятии российскими силами истребителей в Беларуси.

"Мачулищи. Взлет МиГ-31К ВКС РФ с бортовым номером RF-92462", - сообщает мониторинговая группа "Беларускі Гаюн".

Отметим, что МиГ-31К - потенциальный носитель гиперзвуковой ракеты "Кинжал", которую наши средства ПВО не могут перехватить. Поэтому тревоги объявлены по всем областям Украины.

Карта воздушных тревог по состоянию на 14:30.

Угроза нового массированного удара

Напомним, ранее власти предупреждали, что эта неделя может оказаться для Украины сложной. В частности, президент Владимир Зеленский предупредил, что россияне могут устроить новые теракты против объектов украинской энергетики.

Добавим, сегодня в Минобороны отметили, что стратегические цели Кремля в отношении Украины остаются неизменными и предупредили об угрозе ракетных атак, поскольку РФ сосредоточилась на уничтожении украинской энергетики.

В свою очередь в СНБО призвали украинцев "не жить постоянно в ожидании каких-то неприятностей", потому что власть непременно предупредит в случае опасности.

В то же время, по данным украинской разведки, Россия ведет сбор и анализ разведданных для потенциального удара. Враг анализирует уже пораженные цели, необходимость нанесения повторного ракетного удара по "старым" и "новым" целям.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .