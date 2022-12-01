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Масштабна повітряна тривога в Україні: що відомо про загрозу, всі деталі

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Київ, Четвер 01 грудня 2022 14:29
Масштабна повітряна тривога в Україні: що відомо про загрозу, всі деталі Фото: в Україні 1 грудня оголошена масштабна повітряна тривога (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

В Україні сьогодні, 1 грудня по всій країні оголошено повітряну тривогу. Небезпека з повітря є у всіх регіонах, окрім окупованого Криму.

Все що відомо про загрозу ракетних ударів та ситуацію в країні - в матеріалі РБК-Україна.

15:08. Зліт третього винищувача в Білорусі.

"5:03 Мачулищі. Зліт 3-го МіГ-31К ВКС РФ із рег. номером RF-92333", - повідомляє моніторингова група.

Оновлено 14:42. Два літаки відлітають з Білорусі в РФ.

Як пише "Беларускі Гаюн", два МіГ-31К, які були підняті в РБ, через що в Україні дали тривогу, відлітають з Білорусі в Нижегородську область Росії. Там знаходиться філія 4-го Державного центру підготовки авіаційного персоналу та військових випробувань МО РФ.

14:30. Відомо про підняття російськими силами винищувачів в Білорусі.

"Мачулищі. Зліт МіГ-31К ВКС РФ м бортовим номером RF-92462", - повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн".

Зазначимо, що МіГ-31К потенційний носій гіперзвукової ракети "Кинджал", яку наші засоби ППО не можуть перехопити. Тому тривоги оголошені по всіх областях України.

Карта повітряних тривог станом на 14:30.

Масштабна повітряна тривога в Україні: що відомо про загрозу, всі деталі

Загроза нового масованого удару

Нагадаємо, раніше влада попереджала, що цей тиждень може видатися для України складним. Зокрема, президент Володимир Зеленський попередив, що росіяни можуть влаштувати нові теракти проти об'єктів української енергетики.

Додамо, сьогодні в Міноборони зазначили, стратегічні цілі Кремля щодо України залишаються незмінними та попередили про загрозу ракетних атак, оскільки РФ зосередилася на знищенні української енергетики.

Своєю чергою в РНБО закликали українців "не жити постійно в очікуванні якихось неприємностей", бо ж влада неодмінно попередить у разі небезпеки.

Разом з тим, за даними української розвідки, Росія веде збір та аналіз розвідданих для потенційного удару. Ворог аналізує вже вражені цілі, необхідність завдання повторного ракетного удару по "старих" і "нових" цілях.

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