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"Стратегические цели Кремля неизменны". Минобороны сделало заявление о ракетных ударах

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Киев, Четверг 01 декабря 2022 11:53
"Стратегические цели Кремля неизменны". Минобороны сделало заявление о ракетных ударах Фото: Анна Маляр, заместитель министра обороны Украины (armyinform.com.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Стратегические цели Кремля по отношению к Украине остаются неизменными. Россияне сосредоточились на уничтожении украинской энергетики, а потому будут дальше бить ракетами по Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление замминистра обороны Украины Анну Маляр во время брифинга.

"Стратегические цели Кремля по отношению к Украине остались неизменными. Москва сосредоточилась на уничтожении энергетической системы путем нанесения массированных ударов по инфраструктурным объектам", - заявила Маляр.

По ее словам, с целью дестабилизации обстановки в Украине враг будет продолжать наносить ракетные удары.

Она подчеркнула, что наибольшая активность врага сейчас на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Поэтому с большой вероятностью оккупанты будут вести наступательные направления на Донецком направлении.

Маляр также рассказала, что в настоящее время Россия осуществляет перегруппировку войск, восстанавливает боеспособность частей и подразделений, а также продолжает формирование новых соединений и частей с привлечением мобилизованного личного состава для их дальнейшей переброски в Украину.

Напомним, ранее власти предупреждали о тяжелой неделе, россияне могут готовиться нанести очередной массированный удар по Украине, чтобы еще больше навредить энергосистеме.

Добавим, в украинской разведке объясняют, почему же враг пока "не торопится", сейчас РФ разведывает цели и готовит свои ракеты к применению.

Тем временем в ОК "Юг" предупреждают, что Россия может давить на Украину сообщениями об "решающей ракетной атаке", чтобы запугать население.

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Война России против Украины ракетный удар
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