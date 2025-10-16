Масштабная волна протестов накроет США: что известно об акции "No Kings"

18 октября по всей Америке миллионы людей выйдут на протесты "No Kings" против политики Дональда Трампа и затяжного правительственного шатдауна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios .

18 октября по всей территории США запланировано более 2,500 акций протеста в 1700 городах, и организаторы ожидают участия миллионов американцев.

Цель - показать, что Америка не принадлежит ни одному лидеру или силовой вертикали, а народу.

Среди участников - ACLU, MoveOn, Human Rights Campaign, профсоюзы и общественные движения, которые объединились впервые на таком уровне.

Республиканские лидеры уже назвали эти выступления "антиамериканским митингом" и обвиняют демократов в том, что они затягивают возобновление работы правительства ради политического давления. Звучат даже призывы привлечь Национальную гвардию, а Белый дом заявил, что не потерпит "беспорядков".

В то же время сами организаторы заявляют, что движение под лозунгом "No Kings" ("Никаких королей") возникло как ответ на длительное блокирование работы правительства и военные действия администрации Дональда Трампа против городов с демократическим руководством.

Кстати, набирает обороты и медийная кампания стоимостью $1 млн, которую организовала некоммерческая организация Home of the Brave, позиционирующая себя как голос тех, кто пострадал от политики Трампа.

Акции "No Kings" стали частью серии массовых антиправительственных выступлений 2025 года, которые уже окрестили новой волной сопротивления.

Организаторы заявляют: "Америка - не монархия, и мы не позволим управлять нами страхом или силой".