Масштабная авария в Винницкой области: из-за скачка давления газа в домах произошли пожары

Иллюстративное фото: в Казатине произошли четыре пожара из-за газового давления (facebook.com LVIVDSNS)
Автор: Валерий Ульяненко

В среду, 4 февраля, жители Казатина Винницкой области столкнулись с аварией в системе газоснабжения. В результате скачка давления газа произошло несколько пожаров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ГСЧС и сообщение Казатинского горсовета.

Местные власти города отметили, что в системе газоснабжения произошло повышение давления газа. Местных жителей призвали проверить газовые приборы и проветрить помещение в случае наличия запаха газа.

Спасатели рассказали, что сегодня получили несколько сообщений о возникновении пожаров в Казатине. В частности, это произошло в трех квартирах на ул. Героев Майдана и в частном доме на ул. Антоновича. Все они были ликвидированы подразделениями ГСЧС, пострадавшие отсутствуют.

Отмечается, что давление в системе удалось стабилизировать, причины его повышения сейчас устанавливаются аварийной службой.

Местные СМИ предполагают, что причина повышенного давления газа в системе может заключаться в специальных газорегуляторных пунктах, которые сегодня по неизвестным причинам не сработали. Они "гасят" газовое давление до безопасного показателя, поскольку оно превышает нормы при подаче из магистралей в дома.

 

Напомним, недавно компания "Нафтогаз" опровергла фейк о якобы введении графиков ограничения газоснабжения в Хмельницкой области. Она заявила, что никаких ограничений газоснабжения ни в Хмельницком, ни в других регионах Украины не планируется.

Отметим, Украина значительно увеличила импорт газа для обеспечения потребностей в условиях холодов и уменьшения генерации электроэнергии.

Объемы импорта выросли с примерно 26 млн кубометров в сутки до более 30 млн кубометров. Увеличение поставок произошло по направлениям из Словакии и Польши.

