Украину ночью атаковали 150 беспилотников: какие результаты показала ПВО
В ночь на 2 мая Российская Федерация (РФ) атаковала Украину 150-ю беспилотными летательными аппаратами (БпЛА). К отражению привлекалась авиация.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Враг запускал ударные дроны и беспилотники-имитаторы из районов:
- российских городов Брянск и Приморско-Ахтарск;
- временно оккупированного Чауда.
К отражению атаки привлекалась:
- авиация;
- зенитные ракетные подразделения;
- средства радиоэлектронной борьбы;
- мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По состоянию на 8 утра подтверждено сбитие 64 дронов на востоке, юге и в центре страны. Также 62 беспилотника были локационно потеряны без негативных последствий.
Из-за обстрелов пострадали:
- Донецкая и Днепропетровская области;
- Запорожье.
Обстрелы Украины со стороны России
С начала полномасштабной войны российские террористы регулярно прибегают к воздушным атакам против Украины. Часто средства воздушного нападения нацелены против гражданской инфраструктуры, что создает дополнительную угрозу.
Для обстрелов враг применяет ракеты различных типов, дроны, артиллерию и управляемые авиационные бомбы. К ночным запускам беспилотников россияне прибегают каждую ночь. Например, в ночь на 1 мая российские террористы запустили против Украины 170 дронов и пять баллистических ракет "Искандер-М".
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