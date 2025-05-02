Украину ночью атаковали 150 беспилотников: какие результаты показала ПВО

В ночь на 2 мая Российская Федерация (РФ) атаковала Украину 150-ю беспилотными летательными аппаратами (БпЛА). К отражению привлекалась авиация.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По состоянию на 8 утра подтверждено сбитие 64 дронов на востоке, юге и в центре страны. Также 62 беспилотника были локационно потеряны без негативных последствий.

Обстрелы Украины со стороны России

С начала полномасштабной войны российские террористы регулярно прибегают к воздушным атакам против Украины. Часто средства воздушного нападения нацелены против гражданской инфраструктуры, что создает дополнительную угрозу.

Для обстрелов враг применяет ракеты различных типов, дроны, артиллерию и управляемые авиационные бомбы. К ночным запускам беспилотников россияне прибегают каждую ночь. Например, в ночь на 1 мая российские террористы запустили против Украины 170 дронов и пять баллистических ракет "Искандер-М".

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