Масштаб і політична вага: в ТКГ назвали відмінності нового перемир'я на Донбасі

Фото: Олександр Мережко (РБК-Україна)

Шанси на справжнє перемир'я з 27 липня набагато вищі, ніж раніше

Українська сторона вважає високими шанси на реальне припинення вогню на Донбасі з 27 липня. Вони набагато вищі, ніж під час попереднього оголошеного перемир'я.

Про це в коментарі РБК-Україна заявив заступник голови української делегації в Тристоронній контактній групі в Мінську, народний депутат Олександр Мережко.

За його словами, нове перемир'я масштабне і передбачає багато конкретних заходів.

"У нього не такий абстрактний, загальний характер, як у попередніх. Крім того, є шанс, що це перемир'я буде підтверджено на найвищому рівні, мова про нормандський формат. Це додає йому політичної і дипломатичної ваги, порушити його буде набагато складніше, і порушення будуть мати наслідки для порушника", - сказав Мережко.

Він підкреслив, що досягнуту угоду про припинення вогню вже підтримала Німеччина, керівництво ОБСЄ та ООН. При цьому народний депутат допускає, що окремі епізодичні порушення перемир'я будуть можливі на перших порах.

"Може бути загальне порушення перемир'я, з масштабними бойовими діями, а можуть бути окремі епізодичні порушення. І на перших порах такі окремі порушення можуть траплятися, але нас цікавить загальна підтримка режиму припинення вогню, яке вимагає певного часу і дисципліни з боку, перш за все, російських окупаційних військ на Донбасі", - зазначив Мережко.

За його словами, зараз європейські учасники нормандської четвірки більш уважно стежать за виконанням домовленостей мінських.

"Франція і Німеччина більш ретельно дивляться на цей процес і оцінюють, хто дійсно сумлінно зацікавлений в реалізації Мінських угод, а хто веде себе недобросовісно, хоче їх зірвати, звинувативши іншу сторону. Вони спостерігають і будуть робити відповідні висновки", - підсумував Мережко.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що учасники нормандської групи повинні поставити підписи під новим документом про припинення вогню.

Також ОБСЄ роз'яснила, в яких випадках сторони зможуть відкривати вогонь у відповідь в період дії нової угоди.