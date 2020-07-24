Масштаб и политический вес: в ТКГ назвали отличия нового перемирия на Донбассе

Фото: Александр Мережко (РБК-Украина)

Шансы на настоящее перемирие с 27 июля гораздо выше, чем раньше

Украинская сторона считает высокими шансы на реальное прекращение огня на Донбассе с 27 июля. Они гораздо выше, чем во время предыдущих объявленных перемирий.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил замглавы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе в Минске, народный депутат Александр Мережко.

По его словам, новое перемирие масштабное и предусматривает многие конкретные меры.

"У него не такой абстрактный, общий характер, как у предыдущих перемирий. Кроме того, есть шанс, что это перемирие будет подтверждено на высшем уровне, речь о нормандском формате. Это добавляет ему политического и дипломатического веса, нарушить его будет гораздо сложнее, и нарушение будет иметь последствия для нарушителя", - сказал Мережко.

Он подчеркнул, что достигнутое соглашение о прекращении огня уже поддержала Германия, руководство ОБСЕ и ООН. При этом народный депутат допускает, что отдельные эпизодические нарушения перемирия будут возможны на первых порах.

"Может быть общее нарушение перемирия, с масштабными боевыми действиями, а могут быть отдельные, эпизодические нарушения. И на первых порах такие отдельные нарушения могут случаться, но нас интересует общее поддержание режима прекращения огня, которое требует определенного времени и дисциплины со стороны, прежде всего, российских оккупационных войск на Донбассе", - отметил Мережко.

По его словам, сейчас европейские участники нормандской четверки более внимательно следят за выполнением минских договоренностей.

"Франция и Германия более тщательно смотрят на этот процесс и оценивают, кто действительно добросовестно заинтересован в реализации Минских соглашений, а кто ведет себя недобросовестно, хочет их сорвать, обвинив в этом другую сторону. Они наблюдают и будут делать соответствующие выводы", - подытожил Мережко.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что участники нормандской группы должны поставить подписи под новым документом о прекращении огня.

Также ОБСЕ разъяснила, в каких случаях стороны смогут открывать ответный огонь в период действия нового соглашения.