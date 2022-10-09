Из массового захоронения в Лимане эксгумировали уже 20 тел, среди них - дети

"На некоторых могилах есть таблички с данными умерших, другие - безымянные. Работу усложняет то, что большинство тел в состоянии изменений, есть пакет, в котором только кости. В первые дни было поднято 20 тел гражданских и военнослужащих ВСУ", - добавляют в полиции.

Информацию о массовых захоронениях в Лимане правоохранители получили от местных жителей.

"Гражданский похоронен в одиночных могилах, военных - в траншее длиной 40 метров. Среди жертв есть дети", - говорится в сообщении.

По словам одного из свидетелей, он похоронил здесь по приказу российских захватчиков около 20 украинских защитников. Среди погибших также есть семья с двумя маленькими детьми.